¿Fuegos artificiales sí o no? Benamocarra preguntará a sus vecinos

En este año tan especial por las circunstancias que vivimos, Benamocarra celebrará de algún modo las Fiestas del Cristo de la Salud, suspendidas también por la crisis sanitaria. Lo hará el domingo 18 de octubre con una misa en honor al Stmo. Cristo, pero el Ayuntamiento va a realizar una consulta a los vecinos sobre el posible lanzamiento de fuegos artificiales, que se efectuaría esa misma noche después de una misa solemne que se celebrará al aire libre en la Plaza de la Constitución. La encuesta se va a realizar a través de la red social Facebook para conocer la opinión de los vecinos con la cuestión de si este año se lanzan fuegos artificiales o no, en honor al Stmo, Cristo de la Salud. Sólo podrán participar personas físicas empadronadas en Benamocarra y se comprobarán todos los votos emitidos dicha votación se desarrollará entre las cinco de la tarde del viernes 9 de octubre y las cinco de la tarde del sábado día 10. “Desde el Ayuntamiento de Benamocarra queremos rendir homenaje a la Fiesta del Cristo de la Salud que no va a poder celebrarse y para ello consultaremos al pueblo si realizamos o no el espectáculo pirotécnico”, explica el concejal de Fiestas, Daniel Gálvez. El edil ha añadido que “los fuegos artificiales serían para recordar nuestras Fiesta grandes y la solemnidad del Cristo para que nos envuelva con su manto de protección, no hay que olvidar el motivo por el que no hay fiestas este año, aunque a veces tengamos la sensación de que la pandemia ha pasado. Hubiésemos deseado celebrar nuestra fiesta con todo el fervor y los ánimos de otros años, pero ahora debemos pensar en la salud y en la seguridad de los nuestros, debemos garantizar que los vecinos sientan de algún modo la Fiesta evitando eso sí las aglomeraciones, con responsabilidad y precaución, siempre con mascarillas porque el virus continúa activo”.

Esta iniciativa del Ayuntamiento, en caso de ser mayoritaria en la encuesta, se celebraría el día y la hora, coincidiendo con la Procesión del Santísimo Cristo, que este año no se puede celebrar, el domingo 18 de octubre a las 22:00 h.