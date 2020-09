Gandhi, Warhol o Van Gogh para concienciar sobre el medio ambiente en Torrox

El Ayuntamiento de Torrox convertirá todo el litoral del cauce del río en una senda verde. El alcalde, Óscar Medina, junto a la concejala de Medio Ambiente, Ana Pérez, han visitado este miércoles la desembocadura del río Torrox, donde ya han comenzado las labores de adecentamiento, con la colocación de bancos y papeleras, además de los carteles con frases de personajes célebres que reivindican el cuidado a la naturaleza y el respeto al medio ambiente.

“Vivimos en un entorno privilegiado, no solo por nuestras playas, sino también por los escenarios que nos brinda nuestro interior de los que podemos disfrutar todo el año gracias a tener el Mejor Clima de Europa, por eso, desde el consistorio queremos poner en valor este sendero natural a lo largo del cauce de nuestro río adecuándolo para otorgar a nuestros vecinos y visitantes de una senda verde, donde poder volver a estar en contacto con la naturaleza”, destacaba el regidor.

Por su parte la edil responsable del área ha explicado que ya han comenzado con los trabajos de limpieza a lo largo de los prácticamente 3 kilómetros del sendero, quitando matas y regenerando la vegetación del entorno.

“Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es un espejo de lo que hacemos a nosotros mismos y a los demás” de Gandhi, o “A todo el mundo le gusta hablar de la sociedad, pero no habrá sociedad si no cuidamos el medio ambiente”, son algunas de las frases que podrán encontrarse a lo largo del recorrido para concienciar sobre la importancia del cuidado de nuestro entorno.

“Todos sabemos que tenemos que cuidar la naturaleza, pero quizá si no los recuerda alguien a quien respetamos por su reputación nos llegue mejor el mensaje”, afirmó la concejala, Ana Pérez.