El PSOE de Málaga denuncia que el caos provocado por la Junta en la sanidad pública «va a peor» y está agravando la situación de los pacientes crónicos con otras patologías ajenas al COVID-19

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha denunciado esta mañana en rueda de prensa que el caos provocado por la Junta en la sanidad pública «va a peor» ante el aumento de los retrasos en la atención primaria, con casos como la demora en 14 días para obtener una cita médica. Además, acompañado por la viceportavoz socialista Begoña Medina y la concejala Maricarmen Martín, ha querido mostrar el respaldo de los socialistas a los profesionales sanitarios por la labor que están realizando no solo en la lucha contra la pandemia sino para sostener la sanidad pública malagueña.

Para Ruiz Espejo, situaciones como la del centro de salud del barrio malagueño de La Luz, al igual que ocurre en otros como el de la Victoria, Tiro Pichón o el Perchel, «es de demoras, esperas para una cita, consultas telefónicas y retrasos en hasta una semana para la realización de una prueba PCR y de varios días más para conocer el resultado de la misma, lo que dificulta las tareas de rastreo posterior en los casos positivos», ha criticado.

Además, ha recordado que esta situación «está provocando que enfermos de patologías crónicas que tienen que renovar sus tratamientos o medicaciones se agraven al igual que existen retrasos en las pruebas diagnósticas y en las de laboratorio», ha añadido. «Ya no valen ni excusas ni disculpas, se necesitan inversiones y más profesionales para atender las necesidades que tiene la atención primaria en la provincia de Málaga y en Andalucía».

En este sentido, ha lamentado que la única respuesta que del gobierno de la Junta sea «más publicidad, más propaganda y la derivación a la sanidad privada», al tiempo que ha advertido que el ejecutivo de PP y C’s sigue en su intento de desprestigiar al sistema sanitario público «para fortalecer a la privada, están facilitando el negocio en el ámbito de la sanidad privada».

Así, se ha referido a la reacción de los profesionales sanitarios, de los sindicatos y de los colegios y asociaciones profesionales, «que la semana pasada se plantaron para denunciar la falta de profesionales y de sustituciones y el punto de colapso que puede tener la sanidad pública malagueña de persistir esta situación», ha dicho.

«Los profesionales denuncian que se quiere implantar un 70% de consultas telefónicas de manera permanente, denuncian la falta de sustituciones o la sobrecarga de trabajo para realizar los rastreos, lo que puede situar al borde del colapso a la sanidad pública en este otoño», ha recordado. «Además divulgaron una encuesta en la que el 70% de los médicos afirman que estarían dispuestos a ir a una huelga en caso de persistir esta situación, es una denuncia que debe tenerse en cuenta y desde el PSOE compartimos esas reivindicaciones, exigimos que se dote a la sanidad pública malagueña de todos los medios reclamados», ha añadido.

Por último, se ha referido a las reclamaciones para la apertura del hospital de Estepona, de funcionamiento al completo de la UCI del Hospital de Ronda o de impulso a las infraestructuras sanitarias necesarias en la Costa del Sol, al Tercer Hospital de Málaga o en el distrito este de la capital. «Para ello pedimos al gobierno andaluz que invierta los más de 100 millones de euros que corresponden a esta provincia de los fondos que el gobierno ha destinado para atajar la sanidad por el COVID-19, evitaríamos que la sanidad pública malagueña entre en deterioro», ha concluido.

Por su parte, la viceportavoz socialista Begoña Medina ha recordado que Andalucía lidera los contagios en el resto del país, «Málaga es la provincia que peores datos diarios presenta, mientras la sanidad pública está colapsada junto a su atención primaria», ha dicho. Así, ha destacado que «los socialistas exigimos respuestas y compromiso y hacemos propuestas concretas para el refuerzo de la atención primaria ante la pandemia», al tiempo que ha anunciado que «el PSOE ha presentado una moción al pleno del viernes para instar a la Junta que incremente el número de profesionales sanitarios en la atención primaria y en los hospitales».

En este sentido, Medina se ha referido a las carencias del sistema público de salud como en las urgencias o el servicio de Salud Responde, o el hecho de que haya demoras de dos horas en una cola para realizar la extracción de sangre. «Nos preguntamos por qué Moreno Bonilla no quiere invertir en la sanidad pública, el gobierno central dió a Andalucía más de 600 millones para inversiones en sanidad ante la pandemia, la Junta ha decidido no invertir ni contratar más médicos o enfermeros o rastreadores», ha criticado.

Además, se ha referido al silencio del alcalde de Málaga ante esta situación. «¿Por qué Paco de la Torre no les está exigiendo medidas urgentes a Moreno Bonilla, a su compañero de partido, para dar respuestas al colapso sanitario que vivimos en la ciudad de Málaga? Una vez más, De la Torre antepone los intereses partidistas a los de los malagueños y malagueñas», ha afirmado.

«Los ciudadanos nos transmiten que quieren ver a su médico y no esperar 14 días para tener una cita o que se aumenten las pruebas PCR o que no tarden siete días para conocer los resultados», ha dicho. «Esperamos que PP y Cs no se pongan de perfil y aprueben esta moción porque lo que recoge son las reivindicaciones de los sanitarios y de los ciudadanos, no pueden más y se deben tomar medidas. La Junta de Andalucía tiene que tomarse en serio la situación de colapso», ha concluido.

Por último, la concejala Maricarmen Martín ha detallado que la moción socialista recoge reclamaciones que «llegan a diario sobre el estado de los centros de salud» como son las largas colas, un servicio como Salud Responde «que no responde», la demanda de una asistencia médica presencial, o la demora en las realización de pruebas PCR.

«No hay rastreadores, no sabemos donde están los más de 1.400 que anunció el consejero de Salud y ahora los rastreos son hechos por los enfermeros que, además, tienen que hacer sus funciones normales, mientras se suspenden programas a pacientes crónicos o las citas para las vacunas», ha explicado, al tiempo que ha exigido al alcalde de Málaga que «al igual que quería una sanidad pública de calidad cuando gobernaba el PSOE en la Junta, la reclame ahora que está el PP».

Desde el grupo municipal socialista han mostrado también el rechazo al proyecto de la Junta de realizar la obra del Tercer Hospital en la capital mediante la colaboración público-privada, «nosotros defendemos que sea totalmente pública», ha concluido.