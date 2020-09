Piden ayuda para Carlota, una niña enferma de 4 años de Vélez-Málaga

A través de las redes sociales se ha difundido el siguiente mensaje solicitando ayuda:

Me llamo Carlota, tengo 4 años y vivo en Vélez-Málaga. El día 4 de agosto ingresé en el hospital materno infantil de Málaga debido a una sepsis, una infección generalizada en la sangre a consecuencia de una bacteria la cual me produjo un shock séptico paralizándome órganos. Tras seis dias con sedación y respiración artificial, me despertaron y por fin pude empezar a respirar por mi sola.

Poco a poco hemos ido luchando con las diferentes secuelas que esta bacteria me ha dejado. Hace aproximadamente dos semanas me quitaron por fin la máquina de hemodiálisis que conectaba directamente con mis riñones y después de tanto sufrimiento por desgracia la peor secuela para mí. Los médicos me dijeron que tenía dañadas mis cuatro extremidades. Y me las tienen que amputar, todo a causa de una isquemia producida por microtrombos en los días en los que estuve tan malita.Tras 40 días en la UCIP, mis papis no han parado de luchar para buscar la mejor solución para mí e intentar que mis extremidades se recuperaran lo máximo posible. Tras mucho buscar, hemos encontrado en una clínica privada fuera de mi comunidad la mejor solución posible, podrían recuperarme las dos piernas y posiblemente una de mis manitas con un poco de reconstruccion (¡solo perdería mi manita derecha!) así podría volver a saltar, jugar, bailar, coger una muñeca, cepillarme los dientes…

Ayuda aquí https://www.facebook.com/109089770940076/posts/109114827604237/

Pero tenemos un gran problema, venimos de una familia humilde y el ingreso, el tratamiento y la operación tienen que ser en una clínica privada y los costes son muy elevados, haciéndonos imposible hacer frente a todo lo que se nos viene encima por mucho que quisiéramos.

Es muy urgente porque cada día que pasa corro el riesgo de que alguna de mis necrosis de las extremidades se infecten, lo que haría imposible salvarme nada y se pondría en riesgo mi vida. Por favor necésitamos ayuda urgente de cualquier manera, no solo económicamente, necesito que esto llegue al máximo de gente posible en el menor tiempo, porque para mí, cada dia cuenta.

Ayuda aquí https://www.facebook.com/109089770940076/posts/109114827604237/