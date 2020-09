La Policía Local de Vélez-Málaga atiende más de 5.000 requerimientos durante el verano

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga presentó el balance de las actuaciones llevadas a cabo durante el verano en el que la Policía Local ha atendido un total de 5.134 requerimientos de diversa índole, destacando las relacionadas con el respeto de las medidas higiénico-sanitarias establecidas con motivo del COVID-19, así como los dispositivos especiales llevados a cabo en todo el término municipal con el objetivo de reforzar y garantizar la seguridad ciudadana en esta época estival y donde, según los datos e informes aportados, se demuestra que Vélez-Málaga es una ciudad segura.

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, y el concejal de Seguridad, José María Domínguez dieron los datos de las actuaciones de la Policía Local de Vélez-Málaga en los dispositivos establecidos, con especial intensidad en el control de aquellas actividades que incumplen la normativa y pueden contribuir a la expansión del COVID-19, todas ellas con el fin de evitar posibles rebrotes y poniendo la salud y seguridad de los vecinos como prioridad.

Moreno Ferrer destacó que “este equipo de Gobierno basa su política en el trabajo, el rigor y en los datos, no en la demagogia y en el intento de algunos de crear una alarma social irreal, y una ciudad segura se define principalmente por una serie de marcadores relacionados con los delitos de sangre cometidos, robos y otras acciones que conlleven riesgo para la vida de los ciudadanos”. Asimismo añadió que, gracias a la Policía Local y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los que trabajamos coordinadamente, los datos en Vélez-Málaga en este sentido son muy positivos, se cumple con la normativa y las ordenanzas vigentes y se interviene con agilidad en aquellos casos donde se no se cumple la ley”.

El regidor señaló que existen hechos aislados que pueden llevar a la confusión y recordó que “entre 2011 y 2012 cuando este equipo de gobierno no estaba gobernando fueron aproximadamente 16 los contenedores quemados, 8 vehículos incendiados, 6 incendios ocurridos en jardines públicos, 5 afectando a mobiliario urbano, 61 en rastrojos, etc. por ello cuando ocurren estos hechos concretos no es correcto hablar de inseguridad ciudadana”.

José María Domínguez, concejal de Seguridad, explicó que “desde el 9 de junio hasta la actualidad se han impuesto un total de 462 sanciones; 439 personas han sido sancionadas por no llevar mascarillas, 2 por no respetar la distancia de seguridad, 3 por fumar en la vía pública y 8 sanciones por la celebración de reuniones en las que se han producido aglomeraciones”. Durante este periodo también se han levantado 10 actas en el dispositivo especial dispuesto para controlar que las medidas se cumplían en establecimientos de ocio y restauración, controlando que su hora de cierre fuese la 01.00 horas, añadió Domínguez.

En cuanto al número de actas por intervenciones por la permanencia y concentración de personas que se han encontrado consumiendo bebidas, se han impuesto un total de 205 sanciones. Los dispositivos se han llevado a cabo en las diferentes zonas de ocio del municipio, y con especial atención en los fines de semana, donde se ha actuado en zonas donde se generan aglomeraciones de jóvenes y que, “de forma más habitual hay una relajación del cumplimiento de las medidas de seguridad y de distanciamiento social”, señaló el edil veleño.

Durante los meses de verano donde la población en Vélez-Málaga crece exponencialmente, se han desarrollado también otros dispositivos especiales, habituales en esta época estival, con un resultado de 26 personas sancionadas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.

Además, la Policía Local de Vélez-Málaga ha intervenido en diversas actuaciones como puede ser en la elaboración de 41 atestados, 53 comparecencias por reclamación de daños por accidente de circulación y vivienda, extravíos o quejas y molestias vecinales. Así mismo se han realizado actuaciones en 173 accidentes de tráfico y se han emitido 231 informes varios incluyendo citaciones, daños al erario público y notificaciones diversas

Desde el Gobierno municipal se insiste en realizar un llamamiento a la ciudadanía ante el incremento de casos de COVID-19, apelando a la responsabilidad, conciencia individual y cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias impuestas dado que se continúa en una situación de emergencia sanitaria sin precedentes y es fundamental priorizar el bien común y la salud de todos.