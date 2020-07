Las familias de Vélez-Málaga podrán beneficiarse de un nuevo programa de ayudas al alquiler

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha presentado el Programa Extraordinario de Ayudas para el Alquiler de Vivienda que promueve la Junta de Andalucía, con el objetivo de minimizar el impacto económico y social de la crisis sanitaria originada por el Covid-19 en los hogares de las familias más vulnerables, que tengan como residencia habitual una vivienda alquilada y que carezcan de vivienda en propiedad. Los interesados tienen de plazo de solicitud hasta el próximo 30 de septiembre.El concejal de Derechos Sociales e Igualdad, Víctor González, informó de que los ciudadanos de Vélez-Málaga podrán beneficiarse de esta ayuda por un importe del 100% de la renta mensual, con un máximo de 900 euros al mes y seis mensualidades, pudiendo alcanzar los 5.400 euros, además es compatible con cualquier otra ayuda al alquiler siempre que el total de las ayudas percibidas no supere el 100% del importe del alquiler.

Los solicitantes deben reunir los siguientes requisitos; estar en situación de desempleo, afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 30%. Además, deberán estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Los ingresos de las personas solicitantes deben ser menores de tres veces IPREM, equivalente a 1.613 euros al mes, en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos; luz, agua, electricidad, gas o comunidad tiene que ser superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar.El edil resaltó que “en esta ocasión desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga no podemos ser tramitadores y hacer seguimiento de esta ayuda al no haber firmado la Junta de Andalucía convenio con las administraciones locales, de este modo solo somos meros receptores de las solicitudes”, además quiso destacar “que esta ayuda al alquiler no se convocaba desde el año 2018, con el anterior gobierno andaluz”.

Las solicitudes se pueden realizar por vía telemática con certificado digital a través de la Ventanilla Única de la Junta de Andalucía y de forma presencial preferentemente en la Oficina de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio que se encuentra situada en la Plaza de San Juan de la Cruz, número 2 en Málaga, para ello es necesario pedir cita en el número 955 062 627. Además con la finalidad de facilitar a los ciudadanos la gestión podrán presentar la solicitud de forma presencial en las oficinas de los Servicios Sociales Comunitarios, en las Oficinas de Atención al ciudadano o en las Tenencias de Alcaldía del municipio.