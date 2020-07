El PSOE malagueño exige a la Junta que tome medidas para solucionar el cierre de los centros de ocio infantil y juvenil en Andalucía en consenso con el sector

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado esta mañana que los socialistas pedirán al ejecutivo de PP y Cs en la Junta que tome medidas para solucionar el cierre de los centros de ocio infantil y juvenil en Andalucía y que establezca normas de seguridad higiénico-sanitarias en consenso con el sector tras obligar a estas empresas a permanecer cerradas tras el final del estado de alarma por la pandemia del COVID-19.

«En otras Comunidades Autónomas como Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Galicia o Madrid se ha vuelto a permitir la apertura de estos negocios, ya está regulada esta actividad y lo hacen con normalidad, no tiene sentido que no esté regulada cuando este tipo de actividades si se puede realizar en otras instalaciones», ha dicho.

Ruiz Espejo, que se ha reunido hoy con un grupo de empresarios del sector del ocio, especialmente infantil y juvenil, junto al presidente del partido y portavoz socialista en la Diputación, José Bernal, ha destacado que la creación de la asociación ACOA agrupa a más de 70 empresas de toda Andalucía con 1.200 locales y 10.000 familias que dependen del desarrollo de esta actividad.

Así, la celebración de eventos en zonas que están abiertas en parques públicos, en el sector de la hostelería o en campamentos sí están permitidos, por lo que el dirigente socialista ha advertido que de mantener el cierre de las empresas de ocio «se puede hacer caer a más de mil empresas e instalaciones en toda Andalucía», ha dicho. «Además, tienen un problema con los alquileres de los locales ya que los propietarios exigen el pago de las rentas a estas empresas», ha añadido.

Por ello, Ruiz Espejo ha informado que desde ACOA han elaborado un protocolo de seguridad e higiene «en el que proponen a la Junta una serie de medidas para que se regule y sean obligatorias para permitir la apertura de estos locales, es una propuesta que recoge la experiencia en otras Comunidades Autónomas y desde el PSOE entendemos que se debe regular esta actividad ya que se están realizando en otras instalaciones con seguridad», ha expresado.

De igual forma, Ruiz Espejo ha mostrado la preocupación de los socialistas ante los brotes que se están produciendo en la provincia por el COVID-19. «Nos preocupa la falta de transparencia y la poca información con que el Gobierno de Moreno Bonilla está gestionando los rebrotes, lo hemos visto con el silencio en torno al rebrote en la residencia universitaria de la capital, en los rebrotes en el distrito sanitario del Guadalhorce o en el cierre de dos locales en Rincón de la Victoria», ha dicho.

«La falta de transparencia y de información no es la mejor forma de controlar estos brotes y evitar nuevas formas de contagio. En el distrito sanitario del Guadalhorce hay dos rebrotes con cinco y 14 afectados desde el fin de semana y la Consejería de Salud y Familias aún no ha detallado en qué municipios están esos rebrotes, no se ha dado a conocer esa información a la opinión pública, ni a los alcaldes y alcaldesas de los municipios del Guadalhorce», ha criticado.

«Nos consta que alcaldes y alcaldesas han contactado con la delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y no les han facilitado ninguna información. Es más, les han negado la existencia de brotes en la comarca, algo que no entendemos, a la vista de la información publicada en los medios de comunicación, por lo que queremos pedirle a la Junta de Andalucía transparencia».

«Queremos pedirle que comparta la información de los rebrotes que se están registrando con los alcaldes y alcaldesas, ya que los ayuntamientos son una administración clave en la lucha contra el COVID-19 en el ámbito de su territorio y que ponga a disposición todos los medios para superar esta crisis sanitaria», ha insistido.

«El cierre por las tardes de los centros de salud no ayuda a controlar estos rebrotes como tampoco ayuda el descontento de los sanitarios, que han tenido que volver a salir a las puertas de sus centros por la insensibilidad de este gobierno andaluz de derechas. Le pedimos al Gobierno de Moreno Bonilla que atienda las reivindicaciones de los sanitarios andaluces», ha concluido.