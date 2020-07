Pérez Atencia hace una advertencia sobre el uso de las mascarillas en el municipio

El teniente de alcalde de Torre del Mar y concejal de Turismo y Playas en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, ha realizado en la mañana de hoy una advertencia severa sobre el uso de las mascarillas en el municipio.Así las cosas, el edil ha indicado que “desde la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar queremos hacer una importante advertencia de seguridad en cuanto al uso de las mascarillas tras muchas denuncias que estamos recibiendo a través de redes sociales y mediante otros canales en cuanto al mal uso de las mascarillas”.

El por ello que Pérez Atencia ha indicado que “pedimos responsabilidad y recordamos que el uso de las mascarillas es obligatorio según la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma”.El concejal ha recordado que esa Orden señala que “que debe de hacerse uso de las mascarillas cuando no se pueda guardar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. También cuando no sea posible mantener la distancia mínima interpersonal, así como cuando se esté en entornos con mucha gente, especialmente en espacios cerrados. En transporte público siempre. Y también en los vehículos cuando no se conviva en el mismo domicilio”.

Por último, Atencia ha informado que “se va a llevar a cabo una campaña de concienciación y que se van a intensificar los controles. Todos aquellos que no hagan uso de la misma serán sancionados de la manera estipulada”.