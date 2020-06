Escudero: “Cada uno debe ser como quiere ser y no esperar a que un político te diga cómo te tienes que comportar”

Este domingo se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, un día especial para Salvador Escudero, concejal de Fiestas, Tradiciones Populares y Participación Ciudadana en el consistorio torroxeño, ya que se sigue visualizando la necesidad de estar pendiente a las personas que necesitan expresar su forma de ser. Aunque hoy día ya en muchos países se ha avanzado bastante, indica que es necesario que se siga conmemorando este Día para que sirva como apoyo y ánimo ante las agresiones y vejaciones que aún sufre este colectivo en otros países.

“A día de hoy se ha conseguido avanzar mucho aquí en España, especialmente gracias a la propia sociedad más que por los políticos porque hemos empujado nosotros juntos al pueblo en sí”, resaltaba Escudero, quien también considera que la fiesta en sí está politizada actualmente cuando lo realmente necesario es ser el altavoz para que en otros países se supriman las barbaries que se siguen realizando.

“La integración y la igualdad pasa por uno mismo y su entorno. Cada uno debe ser como quiere ser y no esperar a que un político te diga cómo te tienes que comportar o si tienes que tener un carnet de buen homosexual”, afirmó.

Indicaba además incluso que “hay movimientos políticos que más que enarbolar la bandera deberían de pedir perdón por habernos utilizado para captar votos o tapar otros asuntos”.

Escudero denuncia que en muchas ocasiones se banaliza un exceso de protagonismo utilizando a las minorías para tapar otras historias, lo que califica de “denigrante”.

IGUALDAD Y DERECHOS

Salvador Escudero ha manifestado que “la libertad en sí y la igualdad está conseguida, lo necesario ahora es visibilizar sin acoso, y ayudar a donde no lo pueden conseguir”.

“Para mí es el Día del Orgullo, que es como se conoce a nivel internacional, es el día en el que se reivindica la libertad de amar en cualquier condición sexual y también con esa visualización se ayuda a que puedan salir personas que se sienten atrapadas”, señala Escudero, quien incide además en que la tolerancia social va incluso por delante de la política.

Escudero, empresario de un negocio familiar local, llegó a la política requerido por Óscar Medina quien, tras conocer que era simpatizante del Partido Popular, le dijo que tenía que estar en su equipo. “Salva es una persona muy trabajadora, con ideas frescas. Tras ganar las elecciones en 2015 pasó a ser mi secretario y en el equipo de gobierno actual está haciendo una excelente gestión al frente de las áreas en las que se encuentra”, destaca el regidor torroxeño.

Medina ha manifestado que “Torrox es un municipio abierto, por su clima, su apertura al turismo, donde conviven tantas culturas, nuestros vecinos han alcanzado esa tolerancia que tanto se reivindica de una manera natural”, destacaba el alcalde.

De hecho, en el edificio del Ayuntamiento de Torrox ya ondea la bandera multicolor, como lleva haciendo 5 años, desde que Óscar Medina alcanzó la alcaldía. Las redes sociales se han teñido con los colores del arcoíris para hacer visible su apoyo a un colectivo en el que se engloba a personas que viven el amor de una manera distinta a los convencionalismos tradicionales.

“La política tiene que trabajar por una sociedad donde la dignidad de las personas, la libertad de pensamiento, de trabajo, y de desarrollo propio, estén garantizadas”, concluía Medina.

Por su parte la concejala de Igualdad, Verónica Muñoz, ha señalado que desde el consistorio, al igual que en el área de la mujer y la violencia doméstica, ofrecen su colaboración para apoyar a los vecinos tanto de este colectivo como en otros minoritarios, gestionando siempre con discreción los asuntos para los que son requeridos.

Además, han avanzado que esperan poder celebrar en Torrox el próximo año una fiesta donde se dé visibilidad a la diversión, un carnaval de alegría, de libertad de expresión donde se respete la libertad de amar cada uno a quien quiera.

Por último, Escudero ha afirmado que “la politización de la vida personal de los ciudadanos solo provoca enfrentamientos y no ayudan, provoca hartazgo. Me gustaría que fuésemos más empáticos, que nos pudiéramos poner en la piel del otro ante de juzgar cómo vive cada uno su vida personal”.