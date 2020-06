El PP de Nerja acusa al PSOE de rechazar el Programa Municipal de Empleo contra la Exclusión Social

La concejala del Partido Popular y responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Nerja, Ángela Díaz, critica la falta de responsabilidad e incoherencia del PSOE, al rechazar el Programa Municipal de Empleo contra la Exclusión Social, que destina más de un millón de euros para que los nerjeños y mareños más desfavorecidos pueden acceder a un puesto de trabajo en estos momentos tan difíciles. “Este vergonzoso comportamiento político no es nuevo, ya que en el año 2012, cuando el gobierno del PP puso en marcha el primer Programa Municipal de Empleo contra la exclusión social, la respuesta de los socialistas fue denunciarlo en el juzgado, demostrándose posteriormente que no se había llevado a cabo ninguna ilegalidad”, explica la concejala.

Asimismo, Díaz afirma “lo cierto y verdad es que al PSOE de Rosa Arrabal nunca le ha importado los más desfavorecidos de nuestro municipio. Muestra ello es que durante sus cuatro años de gobierno no impulsaron ningún programa de empleo ni medida encaminada a combatir la exclusión social”. “Una vez más, en este momento excepcional y de gran dificultad, el PSOE no está a la altura de las circunstancias. Lo demostraron abandonado el Grupo de Trabajo, y lo siguen haciendo rechazando todas y cada una de las medidas que

estamos llevando a cabo para hacer frente a la crisis del coronavirus” finaliza.