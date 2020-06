La Policía Local de Rincón de la Victoria establece un dispositivo especial de seguridad que triplica la presencia de patrullas durante la Noche de San Juan

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha informado del dispositivo operativo especial de seguridad que se va a llevar a cabo en todo el término municipal con motivo de Noche de San Juan.

Según ha informado el concejal del área, Borja Ortiz (PP), “el dispositivo especial triplicará el número de patrullas, de 3 a 9, que estará compuesto por unidades de policías uniformadas en motocicletas que recorrerán todo el litoral, unidades policiales de los grupos de seguridad ciudadana, el Grupo Operativo de Noche (GON), unidad de policías de paisano del grupo (GIE), así como otras funciones de seguridad ciudadana que serán coordinadas desde el área Operativa de Seguridad Ciudadana, que velarán por el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria”.

El concejal ha asegurado que el objetivo principal es “evitar las aglomeraciones donde sería imposible cumplir con las medidas, dado el carácter de emergencia sanitaria vigente, y porque ahora no nos podemos relajar”.

Año tras año, Rincón de la Victoria ha celebrado la noche de San Juan de forma especial: conciertos de música, degustaciones, verbenas y quemas de júas. Este 2020 sin embargo, y debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, no será posible celebrar esta festividad como viene siendo habitual de cara a evitar contagios y aglomeraciones.

Desde del Ayuntamiento se recuerda que las actividades presenciales de San Juan están suspendidas y la recomendación es la de no acudir a las playas.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha lanzado un mensaje a la ciudadanía apelando al compromiso y responsabilidad social para que todos podemos disfrutar con seguridad y tranquilidad de esta noche que será distinta a las demás”. Salado ha explicado que “estas medidas han sido consensuadas durante la celebración en la mañana de hoy de la Comisión Técnica Reactiva Rincón, también recogidas en el Plan Reactiva Rincón”.

Agradece a la corporación colaboración y esfuerzo de todas las fuerzas políicas

A las 18:00 horas comenzará el control de venta de alcohol a menores, consumo y concentración de botellón. Más tarde, a las 20:00 horas se intensificará los servicios para proceder a las 21:30 horas al desalojo de los usuarios y bañistas de las playas. Los controles de alcoholemia comenzarán de madrugada. Se podrá hacer uso de las playas para pasear o realizar el tradicional rito de lavarse la cara o pies en la noche del 23 de junio. Están prohibidas las celebraciones de moragas, hogueras, la instalación de carpas, acampadas o jaímas.

Todo este dispositivo estará coordinado conjuntamente con Guarda Civil, Protección Civil, y vigilantes de playas, que desde primera hora de la mañana irán informando y advirtiendo de las medidas a llevar a cabo.