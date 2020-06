José Carlos Chica pintará el cartel de la Semana Santa 2021 mde Vélez-Málaga

El artista veleño José Carlos Chica será el encargado de realizar el cartel anunciador de la Semana Santa veleña para 2021. Así lo anunciaba el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez-Málaga durante la Junta celebrada este lunes.

Francisco Javier García del Corral destacó durante su presentación que se trata de un artista cuyo nombre ha cobrado importancia en los círculos artísticos en toda la provincia de Málaga, especialmente en el ámbito cofrade, además de resaltar su vinculación con numerosas cofradías veleñas y también con su Semana Santa, ya que en 2009 ya realizó el cartel, con la imagen de Ntro. Padre Jesús Atado a Columna como protagonista por el 50 aniversario fundacional de la cofradía conocida popularmente como “Estudiantes”.

Por su parte el hermano mayor de la Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, Jesús Damián Gutiérrez, indicaba que la cofradía tenía asignado para 2021 la elección del autor del cartel ya que aunque su centenario se celebra en 2022 coincide con la efeméride de otra de las cofradías agrupadas. Gutiérrez comunicó que la cofradía tiene una especial vinculación con José Carlos Chica desde que creara el cartel anunciador en 2013 para la Coronación Angustias que se llevaría a cabo un año después. Por lo que cuando se reunieron para proponer al artista que realizara el Cartel Oficial de la Semana Santa de Vélez-Málaga de 2021 no cabía lugar a dudas para otro nombre y fue una elección por unanimidad, conocedores de que con su calidad artística y su dedicación en el desempeño de sus obras era una apuesta segura para representar a la Semana Mayor veleña.

Debido a estas circunstancias excepcionales, pese a encontrarnos en la Fase 3 de la desescalada ante el confinamiento para frenar el contagio por coronavirus, se ha decidido suprimir la tradicional rueda de prensa en la que se presentaba tanto al autor del cartel como al pregonero que, como ya se confirmó, será Plácido Fajardo quien realice el Pregón Oficial para la Semana Santa de 2021 ya que debido al estado de alarma decretado en todo el país no pudo celebrarse este año. No obstante, José Carlos Chica ha facilitado un escrito en el que expresa su agradecimiento y resalta “la responsabilidad que tal honor supone” realizar una obra en la “que todos nos veamos representados”.

TESTIMONIO DE JOSÉ CARLOS CHICA

“Hace ya algunos meses que fui invitado a uno de los desayunos protocolarios que realiza la junta permanente de la Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias Coronada, y allí donde se me informó de la decisión unánime de que fuera el Pintor Oficial de la Semana Santa de 2021, a cuya Hermandad le corresponde el turno de asignación. Ante tanto entusiasmo e ilusión proyectada en el comunicado no pude hacer menos que estudiar sosegadamente la propuesta y semanas más tarde confirmar, no sin eludir el grado de responsabilidad que tal honor supone, uno de los mayores sueños de un artista para con su ciudad. Siendo consciente del grado de dificultad que el encargo estético supone, en definitiva, que es representar con una imagen el espíritu religioso y Cristiano llevado al mayor exponente plástico como me sea posible, y vuelvo a subrayar que tan magna empresa supone de antemano la casi imposibilidad de agradar o colmar las expectativas de una mayoría, ya que nuestra Semana Santa es rica, compleja y diversa…partiendo de los valores humanos, espirituales y estéticos de la Cofradía de Las Angustias Coronada, haré el mayor de los esfuerzos por que todos nos veamos representados en mi futura obra. Con toda mi ilusión y entrega, después de 12 años que son los que han pasado desde mi Primer Cartel Oficial allá por 2009 donde representaba a la Cofradía de Estudiantes, vuelvo pues seguro de mi dedicación y responsabilidad, si Dios quiere ante mi querida Vélez-Málaga y su gran Semana Santa, anhelada y soñada siempre.