Rincón de la Victoria suspende las Ferias de verano y procesiones de la Virgen del Carmen

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha celebrado hoy la Comisión Técnica Reactiva Rincón presidida por el alcalde, Francisco Salado (PP), y en la que han participado los partidos de la Corporación Municipal con la finalidad de acordar distintas estrategias para la revitalización económica y social del municipio como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Entre las principales decisiones que se han tomado en esta mesa, se encuentra la decisión de suspender la Feria de Rincón de la Victoria, además de las procesiones de la Virgen del Carmen que se desarrollan en La Cala del Moral y Rincón de la Victoria. De igual forma, tampoco se celebrarán las ferias de La Cala del Moral y Torre de Benagalbón, tras las conversaciones mantenidas con las asociaciones vecinales.

El regidor ha dicho que “estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad entre todos, y éste será el camino hasta recuperar la nueva normalidad, siguiendo la hoja de ruta recogida en el Plan Reactiva Rincón, aprobado en Pleno, que es el resultado del trabajo conjunto y el consenso de las fuerzas políticas de este Ayuntamiento”.

Durante la mesa, se han aprobado distintas actuaciones para revitalizar la actividad en el municipio en cumplimiento de las medidas exigidas por las autoridades sanitarias. La concejala de Cultura, Feria y Fiestas, Clara Perles (C`S), ha propuesto “el desarrollo de otro tipo de actividades culturales, potenciando las artes escénicas, música y cinematografía, priorizando la contratación de artistas y productoras locales y de la provincia”. “Vamos a utilizar espacios públicos que puedan acotarse para garantizar la separación entre personas y controlar los aforos”, ha explicado la edil.

“Esto es algo que le debemos al sector cultural, ya que durante el confinamiento la Cultura nos ha acompañado y nos ha hecho llevadera la situación, si no hubiéramos podido disfrutar del cine, la música y literatura habría sido muy duro”, añade.

Perles ha anunciado que “estamos trabajando en una programación que se llevará a cabo en los cuatro núcleos, y además estamos estudiando la viabilidad de realizar eventos en zonas más alejadas como Parque Victoria y Añoreta”.

En esta convocatoria, que ha contemplado un Orden del Día, también se ha dado cuenta del Plan Especial de Playas, las decisiones tomadas en la Mesa de Turismo, el desarrollo de un Plan de Sanidad, y la labor que se está haciendo con respecto al comercio, así como las acciones concretas de empleo, un Plan de Inserción social-laboral, el refuerzo de personal al área de Bienestar Social, etc.

Todos los grupos de la oposición han mostrado su conformidad en cuanto a la anulación de las ferias como medida de prevención ante posibles contagios, mostrándose participativos en materia de sanidad priorizando la salud de los vecinos.

Noche de San Juan

La Comisión Técnica Reactiva Rincón también ha respaldado la propuesta de la Concejalía de Juventud de suspender la Noche de San Juan. El concejal, Antonio José Martín (PP), ha informado que cómo alternativa “se llevará a cabo un concierto vía streaming con el objetivo de ofrecer una alternativa musical y de entretenimiento a la noche”.

También se han aprobado distintas medidas, principalmente en cuanto a la seguridad en las playas “con la que pretendemos evitar que se sucedan aglomeraciones o no se respeten las distancias entre personas”. En este sentido, la Comisión Técnica ha aprobado promover una campaña de concienciación ciudadana ya que esa noche no se pueden celebrar hogueras, barbacoas, etc en la playa.

Desde el Ayuntamiento se pide a los ciudadanos que sigan manteniendo las medidas de seguridad para evitar contagios. Y se recuerda que no están permitidas las hogueras, tampoco en la noche de San Juan. Habrá un dispositivo especial para esta noche para evitar problemas en el caso de que no se sigan estas recomendaciones.