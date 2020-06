Las OAC de Vélez-Málaga han atendido 9.000 consultas y realizado 3.300 registros durante el confinamiento

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga no ha cesado de tramitar y gestionar solicitudes de muy diversa índole desde las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC), haciéndolo de manera telefónica y telemática desde que se decretó el estado de alarma y hasta el pasado 21 de mayo cuando se procedió a la reapertura de las oficinas para la atención presencial, previa cita.

La concejala de Participación Ciudadana, Cynthia García, explicó que se ha continuado atendiendo a la ciudadanía en todo momento, en los servicios y trámites esenciales, de manera telefónica y online, y desde el 16 de marzo al 21 de mayo se han realizado un total de 3.330 registros, se han atendido unas 5.000 consultas telefónicas y otras 4.000 por correo electrónico, se han acreditado a 650 ciudadanos para obtener el certificado digital de persona física, tramitado 580 certificados de empadronamiento y se ha facilitado el sellado del paro por Internet a 83 vecinos, entre otras muchas gestiones.

Desde la reapertura de las oficinas se están atendiendo a más de 200 personas diarias entre las diferentes sedes del municipio, ofreciendo a la ciudadanía una atención personalizada y lo más ágil posible, “lo que pone de manifiesto la importancia de este servicio como primera toma de contacto y recogida de información entre los vecinos y la administración local”, señaló la edil veleña.

“Los empleados municipales encargados de esta atención han ayudado, por ejemplo, a aquellas personas que no disponían de los medios tecnológicos necesarios y necesitaban sellar el paro de manera online para que no perdieran su prestación y se ha creado un servicio específico de asesoramiento para facilitar toda la información y ayuda necesaria para obtener certificado digital, útil para comunicarse de manera telemática, no solo con el Ayuntamiento sino con otras administraciones como el Servicio Público de Empleo estatal (SEPE) o la Agencia Tributaria”, destacó García.

La concejala de Participación Ciudadana informó también de la próxima reapertura de las instalaciones de la Casa Municipal de las Asociaciones, que se está habilitando en estos días para asegurar el respeto de la distancia social y las medidas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento que garanticen la seguridad de empleados y usuarios; además de que será obligatorio el uso de mascarilla.

La petición de uso de las instalaciones ya se puede realizar y deberá solicitarse, siempre por registro de entrada del Ayuntamiento y con una antelación mínima de 10 días hábiles; y solo podrán hacerlo aquellas asociaciones y colectivos inscritos en el registro oficial de asociaciones del consistorio veleño.