Izquierda Unida Almáchar presenta varias mociones para la reconstrución y reactivación económica del pueblo

COMUNICADO IU ALMÁCHAR:

El grupo municipal de Izquierda Unida Almáchar, en su nueva labor de oposición, ha presentado varias propuestas para paliar los efectos del covid-19 durante el estado de alarma y otras en forma de mociones para paliar la situación y reactivar la economía local, todas las mociones han sido aprobadas por unanimidad en el pasado pleno ordinario de 29 de mayo y son las siguientes:

Propuesta; servicio de comida a domicilio, presentada 24 de marzo, para personas más necesitadas y/o que están solas durante el confinamiento, que se puso en marcha y aún sigue vigente.

Propuesta; ningún niño/a se quede sin acceso a internet ni dispositivo adecuado para desarrollar su tarea educativa, presentada el 17 de abril.

MOCIONES PRESENTADAS Y APROBADAS POR UNANIMIDAD:

1.- Plan de empleo local con perspectiva de género. Proponemos que se elabore de urgencia unas bases que den empleo a los vecinos más afectados por la pandemia, en especial a las mujeres que trabajaban en servicio doméstico y que al no estar regularizadas no se han podido acoger a ninguna de las ayudas del gobierno, ERTES, desempleo, etc.

2.- Ampliar la partida de “ayudas asistenciales” de 2.000 € en que está al menos hasta los 10.000 €, para ayudar a las familias más necesitadas con los gastos de agua, luz, alquiler, etc….y comida si fuese necesario, pagando las facturas y si es comida con bonos en las tiendas locales.

3.- Efectuar una aportación económica de 3.000 € a caritas Almáchar, para poder atender el incremento de peticiones de ayuda ante la situación provocada por la pandemia.

4.- Medidas económicas y fiscales; compensar o subvencionar a los comercios afectados la tasa de basura industrial y la de ocupación de la vía pública, fraccionamiento/aplazamiento impuestos locales, subvencionar en un 25% el IBI de la vivienda habitual a las familias en riesgo de exclusión social.

5.- Solicitar aportaciones económicas excepcionales a la Junta, Estado y Diputación. A la Junta al menos el 20% de la deuda de la PATRICA, 88.571 €, al Estado al menos un 20% adicional de la PIE, Participación en los Impuestos del Estado, 66.000 €, y a Diputación al menos una cantidad añadida equivalente al 20% de la aportación de 2020, mínimo 50.000 €.

Desde una oposición responsable; Izquierda Unida Almáchar que ya se caracterizó por otra forma de gobernar también estamos practicando otra forma de hacer oposición a este gobierno en minoría, que no mostró la misma sintonía cuando era oposición.