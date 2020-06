Moreno anuncia la contratación de más de 20.000 trabajadores este verano para reforzar la atención sanitaria en Andalucía, un 14% más que 2019

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este domingo de la contratación de más de 20.000 trabajadores para reforzar la atención sanitaria en toda Andalucía durante la temporada estival, lo que supone un incremento del 14% respecto al año anterior. Un plan de vacaciones que busca, por un lado, afianzar el sello ‘Andalucía segura’ de cara al turismo y, por otro, ahonda en la necesidad de despejar las incertidumbres de los andaluces e ir recuperando la normalidad de nuestras vidas. Todo ello, ha señalado, gracias a un esfuerzo «enorme» del Gobierno andaluz «en un momento en el que la confianza juega un papel esencial».

Lo ha dicho tras una nueva reunión de presidentes por vía telemática, en la que ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que ponga en marcha el reparto entre las comunidades autónomas de los 10.000 millones de euros, que comprometió dentro de los 16.000, para sufragar el gasto sanitario generado por el coronavirus Covid-19. En este sentido, sí ha aplaudido que, tras reclamarlo insistentemente, se «haya conseguido al fin» que Andalucía disponga de 1.068 millones de fondos europeos para reflotar la economía ayudando a pymes, promoviendo la competitividad o la economía sostenible.

Respecto a los fondos, el presidente andaluz ha lamentado el «agravio» del Gobierno de la Nación a unas comunidades autónomas frente a los «privilegios» que se conceden a otras. Un trato «desigual» e «interesado» como el que se conocía ayer entre la Administración central y Esquerra Republicana de Cataluña para la gestión directa de los fondos europeos por la región catalana. «El trato de favor se está convirtiendo en una inaceptable moneda de cambio. No se puede dar por normal».

Por otro lado, ha insistido a Sánchez que su Gobierno muestre más flexibilidad y sensibilidad hacia las empresas y los trabajadores en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a los que «no se les puede poner entre la espada y la pared». «Se arriesgan a que esa precipitación que le exigen se traduzca en tener que echar de nuevo las persianas del negocio y mandar a los empleados a su casa, pero ya sin bonificaciones, sin exenciones, sin contemplaciones y sin futuro. Gobernar es comprender», ha manifestado. También, ha hecho hincapié en que el 30 de junio «no es suficiente» para planificar la temporada turística y ha abogado por que el régimen de ayudas establecido acompañe durante todo el verano y evolucione según los acontecimientos.

Durante su intervención, ha asegurado que esta semana ha mantenido contacto con los alcaldes de las ocho provincias andaluzas y que el próximo martes se reunirá con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, además de las visitas a distintos municipios andaluces donde se ha podido entrevistar con las autoridades locales y provinciales, con el objetivo de «atender sus problemas y solucionarlos, o bien hacerlos llegar a quienes tienen la obligación de trabajar para resolverlos». En este punto, ha agradecido el sacrificio demostrado por los alcaldes y concejales de Andalucía durante el Estado de Alarma. En relación con esto último, ha trasladado al presidente del Gobierno de España que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes de tesorería para enfrentarse a las consecuencias de la crisis provocada por el Covid-19. «Es una necesidad ante la que el Ejecutivo no debería permanecer indiferente», ha apostillado.

Y es que, para el presidente de la Junta de Andalucía, nos encontramos en una situación que requiere «ponerse en la piel de los demás y ayudar». Por eso, ha afirmado que le parece «oportuno» el Ingreso Mínimo Vital, pero ha aseverado que, dos días después de aprobarse el decreto, ni las comunidades autónomas ni los consistorios saben aún cómo se va a gestionar «una medida de tal envergadura». «Empieza a ser preocupante esta nueva costumbre de que los decretos del Gobierno no estén claros ni siquiera tras su publicación». Moreno ha recordado que esta materia es de competencia exclusiva de las autonomías y que existe abundante jurisprudencia al respecto. «Esto no es ningún juego y esa afición del Ejecutivo a la incertidumbre no nos beneficia», ha recalcado.

Asimismo, ha instado a Sánchez a organizar y planificar la enseñanza de cara al próximo curso escolar, «para que no haya 17 modelos distintos», y ha solicitado que se escuche a las comunidades autónomas. «Los alumnos, los padres, los profesores, las administraciones… tendrán que saber con tiempo qué atenerse, cómo prepararse para la nueva situación. Hay situaciones que conciliar y medios que habilitar. La anticipación ayuda a resolver los problemas», ha declarado, al tiempo que ha apremiado a Sánchez a que las comunidades autónomas no tengan que enterarse a través de la prensa de los planes de su Gobierno.

En otro orden de cosas, Moreno ha celebrado en el día de hoy que Andalucía siga siendo la comunidad con menor incidencia de casos por coronavirus por cada 100.000 habitantes, en concreto, 1,63 en los últimos 14 días, lo que significa nueve veces menos que la media del resto de territorios españoles. También ha bajado el número de casos confirmados en la última semana hasta el 0,7%, con tan sólo 61 contagios nuevos. Así, ha especificado que a día de hoy permanecen ingresados 99 pacientes y sólo 34 en las UCI.

Por último, ha manifestado que la prioridad del Gobierno de Andalucía es la salud de todos los andaluces, así como la recuperación social y económica. Por ello, espera que el 8 de junio toda Andalucía pase a la fase 3 de desconfinamiento «junta y sin distinciones». «No caben más agravios. Que no se cometa el mismo error que durante estas últimas semanas ha perjudicado, injustificada e inútilmente, tanto nuestra recuperación como nuestra extraordinaria imagen ante el mundo», ha concluido.