Atencia ve necesaria la comunicación del Ayuntamiento con los sectores empresariales para salir juntos de esta crisis

El teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, expresado en la mañana de este lunes su malestar por el comunicado enviado por las asociaciones de comerciantes de Vélez-Málaga y Torre del Mar, lamentando que «pretenda obviar nuestro trabajo desde el inicio de la pandemia y oculte información relevante en materia fiscal y de seguridad que hemos llevado a cabo y que no se mencionan en el mismo».De este modo, desde la Tenencia de Alcaldía recordamos a los portavoces de la ACEV y ACET, además de al resto de empresarios y comerciantes del municipio no asociado, que Vélez-Málaga ha sido un municipio ejemplar en materia de seguridad desde el inicio de la crisis sanitaria.»También hemos sido un referente en materia de iniciativas fiscales y de alivio con la puesta en marcha de planes estratégicos e incentivos para el tejido empresarial. Por eso quiero que me digan qué medidas legales han tomado otros ayuntamientos que no se hayan tomado en Vélez-Malaga, ninguna», añadió Atencia. El edil señaló que «fuimos los primeros en paralizar los impuestos de ocupación de vía pública en el estado de alarma. Los primeros que solicitamos a la Demarcación de Costas la exención del canon. Y hemos sido los primeros en solicitar al Gobierno de España una rebaja de impuestos en diferentes materias.Además, continúa Atencia, «hemos trabajado para la puesta en marcha de la ordenanza en materia de terrazas y música en nuestros establecimientos de hostelería con el fin de dinamizar y ampliar la oferta en un sector de una dura competencia». «Desde el primer momento hemos adaptado la ordenanza para que los establecimientos puedan ampliar sus terrazas desde el momento de su apertura en la FASE 2, permitiendo a los mismos el hecho de aumentar su número de mesas y aliviar de este modo la dura normativa decretada por el Gobierno en la desescalada», informa Pérez Atencia. Desde la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, igualmente, «se han fijado diferentes soluciones y vías de trabajo para la seguridad de nuestros establecimientos en materia de seguridad por el coronavirus y se ha ofrecido soporte para cualquier iniciativa, siempre en pleno contacto con los dos colectivos, ACEV y ACET, manteniendo vías de trabajo y comunicación constante y fluidas en todos estos meses», añadió Atencia.Pérez Atencia finalizó su exposición destacando la «buena relación que hemos mantenido con el tejido empresarial y que esperamos siga siendo así, no entendemos nuestro trabajo de otra forma. Desde 2015 tuvimos la clara intención de transformar la economía local, de dinamizar el tejido empresarial y de poder trabajar muy de cerca con el sector privado. Algo que dio excelentes resultados, aumentando los números en materia turística y convirtiendo al municipio en un nuevo referente cultural, gastronómico y de ocio».