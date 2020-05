Atencia lamenta que Delgado Bonilla “esté en contra de los intereses de los empresarios hosteleros de Vélez-Málaga”

El primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, ha mostrado en la tarde de este jueves su “sorpresa e incredulidad ante las nota de prensa enviada por el Partido Popular, donde sigue quedando patente el estancamiento de su portavoz, Francisco Delgado Bonilla, en políticas partidistas y muy lejos del interés general”.

Atencia señala que Bonilla “vuelve a aprovechar el estado de alarma y la crisis sanitaria para enviar notas de prensa sensacionalistas, con el único fin de enfrentar y alarmar a los vecinos y vecinas de este municipio. Lo hace, además, argumentando una realidad que él mismo se inventa y que nada tiene que ver con el trabajo que se hace en el Ayuntamiento”.“El señor Delgado Bonilla, que se ha quedado solo dentro de su partido en Vélez-Málaga, pretende confundir a la ciudadanía con sus pretextos de supuestas ilegalidades, sin ningún fundamento, como tantas veces. Esa ordenanza que él critica la ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y nosotros nos vamos a limitar a cumplirla. Hablamos del Decreto 155/2018, por el que se regulan los establecimientos públicos, actividades recreativas, espectáculos públicos, régimen de apertura, horarios, etc”, añadió Atencia.El concejal de Turismo señalaba que “en la elaboración de la nueva Ordenanza adaptada al Decreto, se ha tenido en cuenta la opinión de las Asociaciones de Comerciantes y Empresarios tanto de Vélez-Málaga como de Torre del Mar; y se ha buscado un nuevo texto que conjugue sus intereses con el interés público general. Pero el señor Bonilla es incapaz de admitir que la propuesta es beneficiosa para estos empresarios y la critica sin fundamentos”.El edil enfatizó en el hecho de que “la oposición de Bonilla a que los establecimientos de hostelería puedan tener actuaciones de pequeño formato va en contra de los empresarios y comerciantes.

En contra de ese tejido empresarial por el que él tanto dice que se desvive, pero por el que no ha hecho en todos estos años una sola propuesta constructiva”.Desde este Ayuntamiento, continúa Atencia, “no podemos tolerar los continuos ataques de una persona que no aporta nada a la vida política de Vélez-Málaga más que la crispación. Su crítica, basada en el desconocimiento, le ha hecho dar pasos en falso. Habla de que no se puede tramitar esta nueva Ordenanza porque los plazos administrativos están suspendidos por el estado de alarma; sin que eso tenga nada que ver con lo que se ha hecho por este equipo de gobierno en el asunto de la ampliación de terrazas”.Finalmente, Atencia lamenta profundamente que de nuevo Delgado Bonilla utilice lo peor de la política para atacar una gestión e iniciativas que otros ayuntamientos ya han adaptado. Consistorios gobernados por su propio partido, pero está claro que sólo se mueve por intereses partidistas y lo que alaba en Málaga o Estepona lo critica en Vélez-Málaga. Cosas que le hacen perder la poca credibilidad política que le quedaba”.