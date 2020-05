El PSOE arranca el compromiso al presidente de la Diputación para que se reúna con los alcaldes de la provincia para tratar el Plan Málaga

El PSOE ha arrancado el compromiso al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, para que se reúna con los alcaldes y alcaldesas de la provincia para tratar el Plan Málaga, el plan de recuperación económica y del empleo de la institución provincial para hacer frente a las consecuencias de la crisis del COVID-19. Durante su intervención en el pleno telemático celebrado hoy, el portavoz socialista, José Bernal, ha defendido la necesidad de reunir a un consejo o conferencia de alcaldes y alcaldesas para la propuesta, debate y seguimiento de las acciones que la institución vaya a poner en marcha dentro de este plan.

Bernal ha insistido en que es fundamental la participación de los alcaldes y alcaldesas, así como de los agentes sociales, y ha instado al presidente de la Diputación a establecer un calendario para celebrar esos encuentros con los alcaldes. Ante la insistencia del portavoz socialista, Salado ha anunciado que la próxima semana mantendrá reuniones comarcales con los alcaldes para abordar este plan.

El portavoz socialista también ha abogado por abrir el denominado Plan Málaga a la participación y el conocimiento de los agentes sociales. “Si esto es el plan Málaga, que no sea solo el plan de la Diputación de Málaga, sino de la provincia de Málaga. El plan tiene que traspasar las paredes del pleno de Diputación y contar con la consulta, participación y el visto bueno de las organizaciones que representan a los empresarios, a los autónomos y los trabajadores”, ha asegurado.



Bernal ha lamentado que la oposición aún no haya visto un solo papel de ese Plan Málaga. “Los diputados de la oposición nos hemos encontrado con un expediente vacío, posiblemente se lo hayan encontrado incluso algunos diputados del gobierno. No sabemos cuáles son exactamente el conjunto de medidas que el gobierno de la Diputación ha incluido en su plan de recuperación económica y del empleo de la provincia de Málaga para hacer frente a las consecuencias del COVID-19. Desconocemos cómo piensa sufragar las medidas e iniciativas incluidas en ese plan, porque tampoco hemos visto ninguna memoria económica o propuesta de modificación presupuestaria. Nos está usted pidiendo un acto de fe. Tengo la sensación de que nos han invitado a una cita a ciegas”, ha expuesto.

Pese a todo, ha reconocido que “es el momento de actuar con responsabilidad, de poner todos de nuestra parte, de arrimar el hombro”. “Nosotros lo estamos haciendo aquí en la Diputación, con una oposición firme, leal y constructiva”, ha añadido, al tiempo que ha recordado al presidente y a los diputados del PP que “tienen la suerte de que no se van a encontrar en este pleno la oposición destructiva que está sufriendo hoy mismo el presidente del Gobierno de España en el Congreso de los Diputados”.

“Vamos a votar afirmativamente hoy, y vamos a votar afirmativamente las modificaciones que traigan en el futuro para construir ese Plan Málaga. Ni uno solo de los votos del PSOE se va a destinar ni a destruir ni a desgastar ningún gobierno. Nuestro único enemigo es la pandemia. Lo que le pido es que hagan que nuestro voto no solo sea un voto de responsabilidad, sino que también sea un voto porque creamos y confiamos en que sea el mejor plan para Málaga. Señor presidente, en sus manos está que sea el plan de todos los malagueños y malagueñas”, ha señalado.

Bernal ha afirmado que espera ver “negro sobre blanco” las medidas que el PSOE ha propuesto y que, según Salado, se van a incorporar al plan. En este sentido, ha señalado medidas como que la totalidad del Plan de Asistencia y Cooperación se destine a los municipios en fondos incondicionados, que la Diputación asuma el coste de las aportaciones de los municipios a los consorcios (agua, residuos y bomberos) independientemente de los habitantes, que el premio de cobranza del Patronato de Recaudación se ajuste al coste del servicio, lo que supondrá un ahorro importante para los municipios o que se incluya un plan para los municipios entre 20.000 y 30.000 habitantes, que se habían quedado fuera del Plan de Asistencia y Cooperación, y aumentar de forma considerable la partida de ayudas de emergencia.

Igualmente, ha considerado que en estas circunstancias lo fundamental es que la Diputación aumente la capacidad de inversión, social y material, de los pueblos con más transferencias directas a los municipios. Por ello, ha pedido que el plan contemple otras propuestas realizadas por el PSOE, propuestas que responden todas a las prioridades expresadas por los alcaldes y alcaldesas de la provincia. Así, ha pedido el pago a los ayuntamientos del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de 2018 y 2019 y el adelanto de la anualidad 2020, que se promuevan desde la Diputación planes extraordinarios de empleo, ejecutados por los propios ayuntamientos, como están haciendo ya otras diputaciones andaluzas y que use el Patronato de Recaudación Provincial para dar liquidez mediante anticipos de recaudación, préstamos a coste cero o la distribución del remanente entre los consistorios adheridos a la agencia pública.

En materia de turismo, ha pedido que la Diputación redoble sus esfuerzos, puesto que los 2,5 millones para pernoctaciones anunciados son claramente insuficientes. “No entramos en la fórmula, eso habría que acordarlo con el sector. Hablo de la cantidad. Al pilar fundamental que representa el primer sector de la economía de la provincia no se le puede destinar tan sólo el 1% del presupuesto del plan”, ha dicho.

Y en materia de sanidad ha solicitado a la Diputación que colabore con la Junta de Andalucía para reforzar el sistema público de salud de nuestra provincia y presentar a Málaga como un destino seguro. “Esta crisis nos ha concienciado de la necesidad de reforzar nuestro sistema de salud y redoblar esfuerzos sanitarios ante posibles rebrotes. El origen de esta institución, que va camino de 200 años, fue dar cobertura sanitaria a los malagueños y malagueñas. Hoy nos lamentamos de aquella decisión de un gobierno del PP de cerrar la Escuela de Enfermería de Diputación. Mirad qué caro sale ahorrar a costa de los pilares del bienestar”, ha dicho.



Reconocimiento a Maldonado

Tras considerar que el presidente y su equipo no han guardado las formas en la presentación del plan, Bernal ha reconocido públicamente que no todo el gobierno ha actuado así. “Sí quiero agradecer y reconocer que Ciudadanos y el vicepresidente Maldonado han tenido la deferencia de reunirse con nosotros, de explicarnos técnicamente las intenciones de sus delegaciones, de poner a disposición su equipo para solventar las dudas que tuviéramos y de aportarnos documentos, datos y números. Desconocemos el por qué el resto de las delegaciones, las que ostenta el PP, no han actuado igual”, ha asegurado.