El PSOE pide a la Junta un plan especial para reforzar el sistema público sanitario de Málaga y presentarnos como un destino turístico seguro

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido hoy a la Junta de Andalucía un plan especial para reforzar el sistema público sanitario de la provincia y presentarnos como un destino turístico seguro. En rueda de prensa telemática, Ruiz Espejo ha asegurado que la crisis del COVID-19 ha tenido especial incidencia en nuestra provincia, que ha liderado el número de contagios y personas fallecidas en Andalucía, por ello ha considerado necesario reforzar el sistema de salud y “redoblar los esfuerzos sanitarios ante previsibles rebrotes”.

De esta forma, ha solicitado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que ejecute un plan especial sanitario para la provincia de Málaga que incluya el refuerzo y mejora de la atención primaria y de las urgencias, el refuerzo de las plantillas de los hospitales y agilizar la puesta en marcha de infraestructuras pendientes de la provincia. Entre esas infraestructuras, se ha referido al Hospital de Estepona.

“La Junta debe acometer con la mayor urgencia la apertura del Hospital de Estepona. Nadie entiende que el Gobierno de Moreno Bonilla, después de especular con medicalizar hoteles o convertir el Palacio de Ferias y Congresos en un hospital, haya acabado acondicionando un pabellón de deportes como el de Carranque en un hospital mientras tiene un hospital de verdad como el de Estepona cerrado desde hace casi un año y medio”, ha recordado.

Ruiz Espejo no solo se ha referido al Hospital de Estepona, sino también a la necesidad de que la Junta culmine la ampliación del Hospital Costa del Sol y del CHARE de Benalmádena, que acometa infraestructuras como los hospitales de Mijas y Torremolinos y que “afronte de una vez por todas la construcción del tercer hospital en la capital”.

Asimismo, ha recordado que la atención primera es fundamental para luchar contra el COVID-19, por ello ha calificado de necesario que se pongan en marcha los centros de salud pendientes, como el de San Pedro Alcántara, cuyas obras están paradas.

Además de las infraestructuras, el secretario general de los socialistas malagueños ha pedido a la Junta de Andalucía que tenga un reconocimiento explícito con el personal sanitario pagándoles un plus de peligrosidad y de productividad.

Prudencia y rigor

Ruiz Espejo ha recordado que a pesar de que estamos dejando atrás los momentos más duros de la crisis sanitaria del COVID-19, “no podemos confiarnos”. “El virus sigue ahí y no podemos bajar la guardia”, ha dicho. Así, ha apoyado la prórroga del estado de alarma solicitada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Los datos están poniendo de manifiesto que las medidas de confinamiento han funcionado. El estado de alarma se ha demostrado que es una herramienta útil para combatir el COVID-19 y para avanzar en la desescalada con seguridad, primando los criterios sanitarios y garantizando la cobertura de todas las personas”, ha asegurado. Ruiz Espejo ha destacado la protección por parte del Gobierno a un total de 211.982 personas en la provincia de Málaga, sumando las que reciben prestación por ERTE como las prestaciones por paro. “La nueva prórroga que ha solicitado el presidente del Gobierno es necesaria para garantizar que seguimos en el camino que nos llevará a la nueva normalidad”, ha subrayado.

Asimismo, ha considerado una buena noticia que la provincia de Málaga esté ya en la fase 1 de la desescalada. “Es una buena noticia que avancemos, que la actividad económica se vaya retomando poco a poco. Para seguir avanzando es necesario la misma prudencia que hasta ahora. Hay que seguir respetando las pautas sanitarias para alcanzar la nueva normalidad. Es una irresponsabilidad calificar de castigo o agravio decisiones basadas en criterios de salud pública y de prudencia. No hay agravios ni castigos en las precauciones sanitarias. Lo que hay es responsabilidad y determinación para que todos salgamos de la mejor forma posible de esta situación. No podemos dar pasos en falso”, ha expuesto.

En este sentido, ha reiterado que la mejor medida para proteger a nuestros autónomos, a nuestro comercio, a la hostelería, a nuestros negocios, “es garantizarles que no van a tener que volver a cerrar”. “Por eso, insistimos en que esto no es una carrera. Prudencia y rigor”, ha dicho. “No hay que llegar el primero, hay que llegar en las mejores condiciones sanitarias”, ha añadido.

“Hay que dejar atrás el frentismo y la confrontación. No es momento de dejarse llevar por la estrategia de Casado, que no es otra que aprovechar la crisis sanitaria para intentar derribar al Gobierno. La oposición al Gobierno de España no puede recaer sobre algunas instituciones de este país como estamos viendo. España necesita una oposición leal y constructiva, algo que se ha echado en falta a nivel nacional y que sí hemos visto aquí en Andalucía”, ha asegurado, por ello ha señalado que “si todos ponemos de nuestra parte, si todos arrimamos el hombro, antes podremos salir de esta crisis”.



Respaldo a las reivindicaciones de los alcaldes sobre las playas

Ruiz Espejo ha respaldo a los alcaldes de la Costa del Sol que han solicitado al presidente de la Junta financiación para asegurar todas las garantías sanitarias necesarias en la apertura de las playas. “Otro elemento fundamental para presentarnos como un destino turístico seguro es que nuestras playas puedan abrir con todas las garantías”, ha apuntado.

“Las playas son uno de los grandes reclamos del turismo, nuestra gran industria económica y de empleo. Para abrir nuestras playas con todas las garantías de seguridad y salud es necesario que la Junta de Andalucía haga sus deberes como le han pedido los alcaldes”, ha dicho.

Por un lado, le ha pedido que certifique la salubridad de las playas, antes de su apertura y durante el tiempo en que estén abiertas. Y, por otro, que transfiera a los ayuntamientos los fondos necesarios para cubrir el aumento de gastos que van a tener que asumir para la apertura de las playas.

“El Gobierno andaluz tiene que hacer sus deberes en materia de salud y en materia de playas. Tiene que ejercer sus competencias para que sigamos avanzando con firmeza en la desescalada y en la recuperación económica, y para relanzar nuestra actividad turística. En definitiva, menos echar culpas al Gobierno y más asumir sus responsabilidades”, ha concluido.