Los empresarios de playa de Nerja apoyan las medidas del plan de choque ante el coronavirus

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, se reunió en la mañana de ayer con el delegado en Nerja de la Asociación de Empresarios de Playa Costa del Sol, Manuel Moreno, para analizar el contenido del Plan de Choque Municipal ante la crisis del coronavirus, y la incidencia de las medidas acordadas, tanto fiscales como económico-turísticas y sociales, en la actividad empresarial que se desarrolla en las playas de Nerja y Maro.

Moreno ha valorado positivamente las medidas recogidas en el Plan de Choque, en particular la expresamente dirigida al sector de no practicar liquidación a las concesiones de Merenderos y Servicios de Temporada de Playa hasta que finalice la temporada, que es cuando se determinará el porcentaje de la reducción del canon, atendiendo al impacto que haya tenido la crisis en el sector, así como que se estudie la viabilidad de no computar el año 2020 en el periodo de concesión en los Servicios de Temporada de Playa.

En la reunión, a la que también ha asistido el concejal de Playas, Francisco Arce, el alcalde agradeció a la Asociación sus aportaciones al Plan y le transmitió que se está trabajando para que se apliquen cuanto antes. Moreno, por su parte, ha valorado positivamente el documento consensuado por PP, Adelante, Ciudadanos y Vox, agradeciendo al grupo de trabajo la labor realizada y el haber recogido en el mismo propuestas que aportó la Asociación.