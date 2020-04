Vélez-Málaga avanza en las líneas de trabajo para la recuperación social y económica de la ciudad

La Junta de Portavoces celebrada en la mañana del lunes en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga se centró, entre otros asuntos tratados, en la ‘Mesa técnica por la garantía social y económica de Vélez-Málaga’ propuesta por el alcalde, Antonio Moreno Ferrer, que ya tiene definidos los integrantes y los objetivos y se constituirá formalmente en una primera reunión, por videoconferencia, el miércoles 29 de abril,con el fin de elaborar medidas para paliar los efectos del COVID-19 y definir un plan integral de recuperación de la ciudad.

Moreno Ferrer, que compareció acompañado por el quinto teniente de alcalde, Juan García, hizo hincapié en que al equipo de Gobierno, compuesto por PSOE y GIPMTM, le preocupan “los debates estériles que algunos están realizando en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo” y aseguró que “no sabemos cuándo acabará esta situación, cuántos la sufrirán directa o indirectamente en sus familias y que es mucho dolor el que está creando en muchas familias este virus, del que nadie estamos a salvo”. Por ello insistió en la importancia de trabajar unidos, Gobierno y oposición junto con expertos externos e instituciones competentes, por el interés general de la ciudadanía.

El regidor veleño destacó que “no sabemos cual será el “día 1” para el comienzo de la cohesión social y la reactivación económica por lo que nos podremos equivocar, por supuesto, ya que una situación así no la habíamos vivido ni imaginado nunca; pero no se equivoca quien no trabaja, y la crítica siempre es fácil para quién no toma decisiones; nosotros nos estamos dejando la piel trabajando por y para encontrar salidas para nuestros vecinos y vecinas y para no dejar nada a la improvisación”.

La ‘Mesa técnica por la garantía social y económica de Vélez-Málaga’ es una nueva forma de favorecer la colaboración público-privada como consecuencia de la situación social y económica actual creada por la pandemia del coronavirus, y sus principales objetivos pasan por dinamizar la economía, generar empleo y oportunidades, potenciar el comercio local, reforzar sectores clave para la economía local como la agroindustria, la hostelería y la construcción; sin olvidar la educación y a las personas y familias más vulnerables.

La mesa cuenta con un total de 19 miembros de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y de la sociedad civil, representada por los presidentes de la ACEV y la ACET; un representante del colectivo de los hosteleros; el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga; el arquitecto redactor del PGOU en vigor de Vélez-Málaga, un representante del colectivo de la construcción; un miembro de la junta directiva de AEHCOS (Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol); un catedrático de Trabajo Social de la UNED; el presidente de la Asociación Española de Tropicales; un representante del Parque Tecnoalimentario de la Axarquía y un inspector provincial de Educación.

Antonio Moreno Ferrer confía en que todas las iniciativas que se pongan en marcha desde el Gobierno municipal en el día a día, en el corto y el medio plazo darán resultados positivos. “Estoy seguro de ello” señaló, y añadió que “debemos ser consecuentes con nuestros actos y decir claramente dónde podemos incidir con nuestras competencias y dónde tendremos que trabajar conjuntamente con otras instituciones competentes”.

El alcalde de Vélez-Málaga hizo un llamamiento a la confianza ciudadana “para este proyecto de garantías que comienza hoy” y aseguró que “no vamos a tomar decisiones precipitadas aún cuando existan críticas”. “Es el momento de responder a la sociedad con altura de miras, por eso solicito unidad, propuestas, diálogo y consenso para tomar medidas”, concluyó Moreno Ferrer.