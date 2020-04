PSOE y GIPMTM votan en contra de la propuesta de gobierno de concentración de Andalucía por Sí

El portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, José Pino, señaló después del pleno que “hemos presentado una propuesta de gobierno unido y la hemos explicado muy bien, no entiendo las respuestas de los portavoces del gobierno, porque parece que no se han leído la propuesta y ni siquiera me han querido escuchar en mi exposición de motivos”.

El portavoz de Andalucía por Sí, explicó en qué consistiría ese gobierno de concentración, ha declarado que “lo primero es que desaparezca la oposición y que nos pongamos a disposición del gobierno para aportar y ayudar en lo que sea”. También explicó “el segundo punto es que todas las decisiones políticas que se tomen en el estado de alarma sean decididas y consensuadas por todas las formaciones políticas en junta de portavoces todas las semanas”. El portavoz de Andalucía por Sí, no entiende que “el señor Atencia me responda a esta propuesta diciéndome que sólo busco un titular, cuando el que más titulares busca y tiene es él, cosa que respeto y entiendo, porque los partidos políticos deben comunicar su trabajo a los ciudadanos, ¿por qué nosotros no? Las cosas deben ser iguales para todos. Además, he sido una persona que ha respetado al señor Atencia y he hablado bien de él y su trabajo siempre, tanto en los medios, en el pleno, y en persona, nunca entenderé esta respuesta a los ciudadanos”.

También hizo referencia al PSOE, donde dijo al respecto “queda muy bonito en el Facebook del alcalde, que diga que todo lo quiere compartir con la oposición, cuando después votan no a esta propuesta y no nos llama para nada, pero si pide que la Junta de Andalucía si lo hable todo con el PSOE, hay que dar ejemplo y después pedir”.

Por otra parte, respondió al portavoz socialista el concejal Víctor González, que lo acusó de sólo querer apoyar al gobierno en el estado de alarma, en este tema dijo que, “es incierto su comentario y sólo busca confundir a la ciudadanía. He dicho que sólo en el estado de alarma, todas las decisiones políticas, se saquen entre todas las fuerzas políticas, y que cuando acabe el estado de alarma, cada uno siga con su función, y nosotros evidentemente lo haremos con propuestas, pero para ambos partidos del gobierno, sólo valen las suyas. También habla el señor González de lo que ha hecho, diciendo que ha dado ya 42.000 euros en ayudas, como si el dinero lo pagara él, es el dinero de todos, él sólo gestiona, y lo que tiene que decir y contarle a la gente es el número de personas que no atienden y están desamparados”.

Para finalizar, Pino quiso mandar un mensaje de esperanza a los ciudadanos del municipio de Vélez-Málaga, y dijo que “quiero mandar un mensaje a todos, tanto mi compañero Juan Segura, como yo mismo y toda la infraestructura de Andalucía por Sí, se pone a la entera disposición de los ciudadanos, para cualquier problema que tengan, cualquier información o gestión que podamos ayudarles, me pueden escribir tanto en mis redes sociales, en la de mi compañero o en la página de Facebook de Andalucía por Sí y le contactaremos y haremos lo posible por ayudar a mientras más personas mejor. Seguiremos trabajando por la gente y por dejar este mundo un poco mejor”.