La Policía Nacional auxilia a una familia que no tenía donde alojarse como consecuencia de la clausura de hospederías en virtud del RD 463/20

Agentes de la Policía Nacional en Estepona (Málaga) han auxiliado a una madre y sus dos hijas que no tenían donde alojarse como consecuencia de la clausura de los establecimientos de hospederías en virtud de las medidas recogidas en el RD 463/20.

Durante las primeros días de la aplicación del R.D 463/20 se personó en comisaría una mujer con sus dos hijas menores comunicando que no tenía donde alojarse debido al cierre de los establecimientos de hostelería. La madre de nacionalidad marroquí se encontraba en España con sus hijas por motivos profesionales y al verse afectada por estas medidas toda su preocupación radicaba en que se acercaba la noche y temía no encontrar un lugar donde poder pasarla con sus hijas. Al parecer se había dirigido a varias entidades solicitando ayuda y no le ofrecieron ninguna opción.

Los agentes que atendieron a la mujer y a las dos menores en dependencias policiales la acogieron en tanto en cuento realizaban gestiones para buscar una solución a su situación.

Finalmente localizaron en una localidad cercana un apartamento en alquiler donde si permitía el hospedaje por lo que los policías procedieron a acompañar a la familia donde quedaron alojadas y muy agradecidas.

La familia cumple el confinamiento en dicho apartamento manteniendo el contacto con los policías que la atendieron, que quedaron a su entera disposición.