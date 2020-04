Torrox ofrece medidas fiscales para paliar el impacto económico en el municipio

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha adoptado una serie de medidas extraordinarias en el ámbito de aplicación de los tributos e ingresos de derecho público que gestiona el Ayuntamiento. “Se trata de un primer paquete de medidas fiscales ya que las más importantes las tomaremos y anunciaremos una vez que acabe el confinamiento, y así sea más efectivo hacer un diagnóstico certero”, avanzaba Medina.

La declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional para frenar la propagación del coronavirus supuso la paralización de la actividad económica, a excepción de los sectores relacionados con abastecer las primeras necesidades.

“Esta situación ha generado un fuerte impacto negativo en todos los ámbitos afectando especialmente a los ciudadanos de nuestro municipio en el que, junto al sector hortofrutícola, el turismo es uno de nuestros principales motores económicos y más se está viendo perjudicado”, incidió el alcalde.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Paula Moreno ha manifestado que con este primer paquete de medidas “queremos trasladar con ello un menor impacto impositivo y cierto desahogo a los ciudadanos durante esta situación excepcional”.

En lo concerniente a las Tasas y Precios Públicos del municipio, tales como las de ocupación de vía pública (mesas, sillas, mercadillos, quioscos, etc), así como los precios públicos del área de deportes y en general cualquier otro que no se pueda desarrollar en estas circunstancias, se podrá solicitar la devolución (de haberse realizado ya el pago).

En los supuestos de uso de vía pública con elementos auxiliares de obras, se deberá solicitar la suspensión del devengo de la tasa durante este período de inactividad.

Se suspenden los fraccionamientos concedidos para los días 5 y 20 de cada mes, que se retomarán posteriormente hasta la finalización del pago.

El regidor también ha recordado que el Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga ha adoptado otras medidas, como la supresión de notificaciones o actuaciones de embargo, la ampliación hasta el 19 de junio de los períodos de pago voluntario de los impuestos de mesas, veladores y expositores para el año 2019 o el impuesto de circulación de vehículos para 2020. Tampoco se realizará el cobro del padrón. No obstante, para evitar el posterior incremento de las cuotas, se seguirán cobrando los recibos acogidos al Plan de Pago Personalizado, aunque los contribuyentes podrán ordenar la devolución sin que ello suponga la anulación de dicho Plan.