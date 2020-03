Vélez-Málaga no celebrará las primeras romerías previstas para el mes de mayo

Dada la situación excepcional que se está viviendo con motivo del COVID-19, y pensando siempre en garantizar la seguridad y salud ciudadana, la delegación de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, junto con las Tenencias de Alcaldía implicadas y las Hermandades que en cada localidad juegan un papel fundamental en la organización de estas fiestas, han decidido anular las primeras romerías previstas para el mes de mayo en el municipio. Se trata de las romerías de la Stma. Virgen de Los Remedios Coronada de Vélez-Málaga, del Sagrado Corazón de Jesús de Almayate y de la Inmaculada Concepción de Cabrillas.

Los meses de abril y mayo son fechas muy señaladas en el calendario cultural y festivo de Vélez-Málaga, no solo por la celebración de la Semana Santa, una de las más importantes de España, si no también por el desarrollo de festividades con una gran tradición local como son las romerías. La capital de la Axarquía desarrolla a lo largo del año un total de nueve Romerías, la mayoría de ellas concentradas durante la primavera, dada la gran variedad cultural que alberga el termino municipal compuesto por once localidades.

Desde el Ayuntamiento, así como desde las diferentes Tenencias de Alcaldía y Hermandades y colectivos implicados en los diferentes eventos municipales, se continuará ofreciendo información actualizada de las novedades que se produzcan en el calendario de actividades de la ciudad con motivo del estado de alarma en el país.