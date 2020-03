José Folgado, ex presidente de Red Eléctrica y ex secretario de Estado con José Maria Aznar, ha fallecido este lunes a consecuencia del coronavirus. El político tenía 75 años y estaba siendo tratado de otras dolencias cuando sufrió el contagio.El ex diputado popular estaba ingresado desde hacía una semana en el hospital a causa de una enfermedad respiratoria.