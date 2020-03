El PSOE advierte de que el plan de contingencia de la Junta contra el COVID 19 no incluye a los hospitales de la Axarquía, el Guadalhorce y Benalmádena

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha advertido de que el plan de contingencia de la Junta de Andalucía contra el coronavirus no incluye al hospital comarcal de la Axarquía, situado en Vélez-Málaga, ni a los hospitales del Guadalhorce y Benalmádena. Asimismo, este plan aprobado por el Gobierno andaluz ante el previsible aumento de casos de COVID 19 en los próximos días en nuestra comunidad también deja fuera a diferentes hospitales privados de la provincia, así como al hospital de Estepona, finalizado desde diciembre de 2018 y que sólo es necesario equipar.

Según publicó ayer sábado 21 de marzo el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en el que se especifica los detalles de ese plan del Gobierno andaluz, la provincia de Málaga cuenta con los siguientes recursos públicos para hacer frente a los casos de coronavirus: el hospital de Antequera, el de la Serranía de Ronda, el Regional de Málaga, el Virgen de la Victoria y el Costa del Sol. Además, el BOJA señala que los recursos privados con los que cuenta la provincia en esta crisis son los siguientes: Hospital Quirón Málaga, Quirón Marbella, Vithas Xanit de Benalmádena, Vithas Málaga y El Ángel en la capital.

Ruiz Espejo ha llamado la atención sobre el hecho de que entre los recursos públicos disponibles el Gobierno andaluz no incluya el hospital comarcal de la Axarquía, un centro sanitario que dispone de 197 camas, un tamaño similar a los hospitales de Antequera y Ronda, y que da servicio a toda una comarca. Asimismo, tampoco aparecen como recursos públicos disponibles el hospital del Guadalhorce y el de Benalmádena. Por otro lado, ha señalado que hay muchas más instalaciones sanitarias privadas en la provincia que se podrían incluir en este plan. En este sentido, ha apuntado que desde el Grupo Sectorial de Salud del PSOE de Málaga han facilitado una relación de hospitales privados que podrían estar en ese listado de recursos, centros como el Complejo Hospitalario Chip, la Clínica El Pilar y el Hospital Gálvez en Málaga capital; el Cenyt Hospital y el Hospiten en Estepona; Vithas Salud en Rincón de la Victoria; Quirón Fuengirola o el Hospital Santa Elena en Torremolinos.

“Desde la más absoluta lealtad y colaboración institucional, le solicitamos al Gobierno andaluz que revise el listado de recursos que ha puesto a disposición en nuestra provincia para combatir el coronavirus. Quizá la ausencia del comarcal de la Axarquía, el hospital del Guadalhorce o el de Benalmádena sea un error o un olvido. Asimismo, la incorporación de otras instalaciones privadas ayudaría a incrementar nuestra capacidad de respuesta cuando se acerca el peor momento de esta crisis”, ha argumentado Ruiz Espejo.

El también parlamentario andaluz ha señalado que los recursos públicos y privados de la provincia de Málaga que incluye el Gobierno en el plan de contingencia suman 3.000 camas. “Si incluimos los hospitales de la Axarquía, el Guadalhorce y Benalmádena, así como los hospitales privados que tenemos, podríamos elevar ese número hasta las 5.000 camas. Tenemos que poner a disposición para esta crisis todos los recursos que tenemos”, ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que el plan de contingencia tampoco contempla la puesta en funcionamiento del hospital de Estepona para atender casos de coronavirus y reforzar el sistema público sanitario. “Hemos pedido oficialmente y públicamente, y lo volvemos a hacer, que es necesario equipar y poner en funcionamiento este centro que lleva finalizado desde diciembre de 2018. En estas circunstancias, no tiene ningún sentido que un hospital permanezca cerrado”, ha dicho.

“Málaga concentra el 39% de los casos de coronavirus de toda Andalucía y es la provincia más afectada en nuestra comunidad. La propia Junta de Andalucía reconoce en el BOJA publicado ayer que nuestra provincia no está preparada para asumir escenarios teóricos de 9.000 y 15.000 positivos por COVID 19 en Andalucía. Por tanto, no tiene sentido que dejemos recursos disponibles sin utilizar. No tiene sentido que vayamos a medicalizar hoteles si tenemos hospitales que podemos usar”, ha concluido.