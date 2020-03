Multado por ir a por el pan en bici: «No me merezco esto, los policías me insultaron»

Cuatro al día’ ha entrevistado a un ciudadano madrileño al que la policía le ha puesto una multa de entre 100 y 1000 euros por salir a comprar el pan en bicicleta. «No era la panadería que mas cerca tengo de mi casa, pero es a la que siempre voy y en bicicleta solo tardo unos minutos», ha dicho Fran, que también ha denunciado un trato vejatorio por parte de la policía: «Lo que me dolió es que me trataron con desprecio. Incluso me dijeron un insulto al final y no merezco esto».

En la multa, donde no se especifica la cantidad a pagar, pone que este ciudadano estaba «deambulando» por la calle, cuando ha quedado totalmente prohibido para poder frenar la expansión del coronavirus. Fran insiste que estaba «a 20 metros de su casa», pero asegura que, a partir de ahora, saldrá a comprar andando.