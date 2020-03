La Diputación de Málaga pone a disposición del SAS más de 200 camas en sus diferentes centros

La Diputación de Málaga ha puesto hoy a disposición del Servicio Andaluz de Salud (SAS) un total de 218 camas en el caso de que sean necesarias ante la situación de crisis sanitaria que se está atravesando con motivo de la propagación del coronavirus Covid-19.Así se lo ha trasladado hoy el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, al gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, por conversación telefónica.“La prioridad ahora mismo es la atención sanitaria y evitar el colapso de nuestro sistema. Desde la Diputación estamos en contacto directo con las autoridades sanitarias y con el Servicio Andaluz de Salud desde el inicio de esta crisis y les hemos hecho saber que pueden contar con los recursos disponibles de la Diputación para atender a los enfermos”, ha declarado Salado.“Es muy importante que los ciudadanos respeten las directrices marcadas y se queden en casa, evitando desplazamientos que no sean imprescindibles. Debemos evitar el crecimiento de la curva de infectados y la presión que eso supone para nuestros hospitales y nuestros excelentes profesionales sanitarios, a los que queremos mandar un mensaje de apoyo, de afecto y de admiración”, ha añadido.218 camas disponiblesDe esta forma, el presidente ha informado de que la Diputación de Málaga cuenta con instalaciones como las del centro de innovación social La Noria (arroyo de Los Ángeles, 50) o el centro de cultura contemporánea La Térmica (avenida de Los Guindos, 48) que han cancelado su actividad recientemente y por tanto, al encontrarse inactivas, han liberado el espacio dedicado a la residencia de artistas, deportistas profesionales o invitados a sus programas.De esta forma, La Noria, cuenta con 64 camas distribuidas en 28 habitaciones. Por otra parte, La Térmica, con 22 literas, 42 habitaciones individuales con baño compartido y 31 con baño propio, aglutina el mayor número de plazas, alcanzando las 117.Por último, el presidente de la Diputación, también ha puesto a disposición del SAS con carácter “inmediato” las 37 camas de la Residencia San Carlos de Archidona, que tras las obras de remodelación y a la espera de la firma del convenio de plazas con el Gobierno regional, aún no ha retomado su actividad. La misma cuenta con 13 habitaciones individuales en la primera planta y 13 habitaciones en la segunda, once de ellas con dos camas