El PSOE denuncia que “no hay interés ni voluntad” del Gobierno andaluz para volver a poner en marcha el tranvía de Vélez-Málaga

El parlamentario andaluz del PSOE, Francisco Conejo, ha denunciado que “no hay interés ni voluntad” del Gobierno andaluz para volver a poner en marcha el tranvía de Vélez-Málaga. Conejo ha criticado que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, no se haya comprometido hoy en el Parlamento de Andalucía con la puesta en servicio de esta infraestructura.

El parlamentario socialista ha dirigido una pregunta oral a la consejera para conocer las actuaciones previstas por el gobierno de la Junta para que el tranvía vuelva a funcionar. Sin embargo, Conejo ha constatado que “Vélez-Málaga ha dejado de tener un aliado en el Gobierno de Andalucía para la puesta en marcha del tranvía”.

Durante su intervención, Conejo ha recordado a la consejera que a través de una pregunta por escrito el grupo socialista le preguntó el año pasado en qué situación se encontraba el acuerdo entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga para la puesta en funcionamiento del tranvía de esta ciudad, cuándo tenía previsto firmar el acuerdo, cuáles serían los términos y qué cantidad aportaría la Junta de Andalucía.

“Su respuesta de 20 de enero de 2020 es que durante la actual legislatura, y dado que este tranvía se trata de un servicio urbano, no ha recibido ninguna petición de acuerdo para su puesta en marcha de las autoridades locales de Vélez-Málaga”, ha asegurado. “Nos sorprende esa respuesta. Es una falta de respeto que usted diga que no hay petición por parte del Ayuntamiento de Vélez, aunque usted había incluido partidas en el presupuesto de 2019 y 2020 para este proyecto. Una falta de respeto cuando en diciembre de 2019 su delegada territorial se había reunido con el alcalde de Vélez-Málaga para hablar del tranvía, aunque en aquella reunión no concretó nada de lo que iban a hacer”, ha expuesto.

Según ha espetado Conejo a la consejera, “su respuesta por escrito, las partidas que han presupuestado y no ejecutado en 2019 y 2020 y su respuesta en el día de hoy pone de manifiesto que no hay interés ni voluntad por parte del gobierno andaluz para ayudar al Ayuntamiento de Vélez-Málaga para poner en marcha de nuevo el tranvía”.

Conejo le ha recordadoque el tranvía de Vélez-Málaga se inauguró en el año 2006, gracias a la colaboración y financiación conjunta del ayuntamiento y la Junta de Andalucía, ambos con gobiernos socialistas y en 2012 con un gobierno del PP en Vélez-Málaga se paralizó el servicio. Además, ha apuntado que el actual alcalde, Antonio Moreno Ferrer, gestionó con el anterior Gobierno socialista la participación de la Junta de Andalucía para poner en marcha de nuevo el tranvía.

De hecho, el Gobierno socialista tenía un borrador de convenio que contemplaba una aportación de 2 millones de euros por parte de la Junta para volver a poner en servicio el tranvía de Vélez. “Pero con la llegada de la derecha al Gobierno andaluz todo se paró. En un año no se ha avanzado nada”, ha criticado.

Así, ha detallado que la derecha ha destinado partidas “insuficientes” al tranvía en sus dos presupuestos aprobados: 337.000 euros en 2019 y 50.000 euros en 2020. “Pero el problema no sólo es que se han reducido las partidas (en 2020 destinan 50.000 euros, un 2,5% de lo que pensaba dedicar el gobierno socialista), sino que no se están ejecutando, como tampoco se ha avanzado nada en el convenio que dejó esbozado el Gobierno socialista”, le ha reprochado.