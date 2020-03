Vélez-Málaga colabora un año más en la recogida de alimentos destinados al pueblo saharaui

Vélez-Málaga acoge un año más la ‘Caravana andaluza por la paz’, una campaña solidaria que se viene realizando cada año de recogida alimentos para la población refugiada saharaui en los campamentos de Tinduf en Argelia.

El concejal de Derechos Sociales e Igualdad, Víctor González y María Victoria Naranjo, coordinadora comarcal de la Asociación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui dieron los detalles de esta actividad solidaria cuyo lema es ‘Alimenta una esperanza’ y que estará activa hasta el próximo lunes 9 de marzo.

Víctor González señaló que “desde el equipo de Gobierno queremos colaborar con colectivos que impulsan iniciativas solidarias que luchan contra las desigualdades y a las que todos nos tenemos que sumar”. El pueblo saharaui vio como sus tierras fueron ocupadas por Marruecos en la conocida ‘Marcha Verde’ y desde entonces viven refugiados en campamentos situados en Argelia, incumpliéndose todas las resoluciones de Naciones Unidas que ven como una injusticia el que estas personas hayan perdido su territorio y no tengan derecho a la autodeterminación, “por eso, para ser una sociedad mejor debemos de luchar por las injusticias estén donde estén sin tener en cuenta las fronteras”, añadió el edil.

González animó a todos los ciudadanos a colaborar “ya que si no atajamos estos problemas y no somos conscientes de lo que esta población está sufriendo, no podremos lograr una sociedad más justa y más igualitaria” y agradeció a la Asociación la gran labor que realizan defendiendo la paz y la libertad de este pueblo con esta y otras iniciativas a lo largo del año.

María Victoria Naranjo destacó que esta campaña se lleva celebrando desde hace 35 años y el objetivo de este año 2020 “es batir récord de recogida superando las ediciones anteriores, esperando alcanzar los 1000 kilos de alimentos recogidos en Vélez-Málaga; los cuales serán enviados al pueblo Saharaui a finales del mes de marzo donde la Media Luna Roja Saharaui se hará cargo de su reparto a los refugiados”.

Naranjo explicó que los particulares que deseen colaborar pueden hacerlo aportando alimentos de primera necesidad no perecedero tales como arroz, aceite, azúcar, legumbres, harina, conservas, etc. al centro escolar más cercano y en los supermercados Coviran y Supersol.

En los campamentos viven más de 200.000 personas refugiadas de las que 25.000 son niños, donde la temperatura alcanza en verano los 50 grados y los inviernos son muy fríos y estas condiciones hacen muy difíciles cualquier actividad agrícola en la zona, además tampoco existen proyecto de desarrollo con los que puedan mejorar sus condiciones de vida. La crisis económica ha dado lugar a una situación de emergencia de medicamentos y alimentaria.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía colaboran con esta iniciativa, así como los centros educativos del municipio, además de los supermercados Coviran y Supersol, entre otras entidades locales y comarcales.