El PSOE critica que Moreno Bonilla haya creado un problema «donde antes no lo había» con el nuevo decreto de escolarización de la Junta

El diputado nacional y secretario ejecutivo de Movimientos Sociales del PSOE, Ignacio López, ha afirmado esta mañana en Málaga que la reforma educativa que ha promovido el gobierno de Moreno Bonilla con el nuevo decreto de escolarización «tiene a todo el sector en contra». López, que ha acompañado a las asociaciones y organizaciones convocantes de la huelga educativa este 4 de marzo, ha criticado que PP y C´s han creado un problema educativo «donde no lo había», ha lamentado.»Esta situación contrasta con la aprobación en el día de ayer por el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez de un anteproyecto de ley educativa que cuenta con el consenso de la comunidad educativa», ha afirmado. Para el diputado socialista, el anteproyecto de ley «tiene como objetivo ir a por la equidad y a por la excelencia, todo lo contrario de lo que se está haciendo en Andalucía», ha añadido.Para López, el anteproyecto de ley impulsado por la ministra Celaa quiere situar a nuestro país entre los líderes de la UE en el desempeño educativo, «colocándonos en el siglo XXI a través de la digitalización de procesos y de contenidos y potenciando las competencias del alumnado, tenemos que avanzar en igualdad y a cuidar de nuestro planeta», ha detallado.»Se trata de poner a la educación como la herramienta de transformación social que es para reducir la brecha salarial y la brecha de género, que son los grandes problemas que tiene nuestro país, muy al contrario de lo que hace el gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía, que está profundizando, cada vez más, en la brecha social», ha manifestado.»El nuevo decreto de escolarización solo va de permitir más libertad a quienes más tienen y de potenciar a la escuela concertada a costa de quienes menos tienen y de la educación pública, es hacia donde gira esta reforma», ha concluido.Por su parte, la diputada provincial socialista Patricia Alba ha destacado que la comunidad educativa «sale a la calle a mostrar el rechazo unánime ante el decreto de escolarización aprobado a sus espaldas por la Junta de Andalucía», ha afirmado. «El denominado gobierno del cambio permite con este decreto que haya colegios de primera y de segunda categoría, da privilegios a los centros privados y, sobre todo, pierde de vista el papel de la educación pública como elemento articulador social», ha añadido.Así, ha afirmado que el PSOE «además de unirse a este rechazo, va a seguir defendiendo a la escuela pública, que es capaz de cambiar la vida de las personas generando igualdad de oportunidades». «Vamos a seguir batallando contra un decreto que solo va a provocar la pérdida de unidades públicas, la disminución del profesorado y, por supuesto, la creación de guetos», ha dicho.»Estamos convencidos de que el señor Imbroda persigue que sean los centros los que elijan al alumnado y no a la inversa, los centros concertados deben ser complementarios de los centros públicos y no al contrario», ha advertido. «Ha puesto afán en su carácter privatizador», ha lamentado.Por último, el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Marcos Antonio Ruiz, ha expresado el apoyo de los socialistas a esta huelga. «Este debate no existía, el PP junto con C´s ha provocado un cambio a peor, no se entiende este decreto», ha afirmado.»En años anteriores, el 93% de las familias elegía su primera opción y se le concede y la segunda opción en un 97%, por lo que no existe esa justificación irreal sobre la libertad de elección», ha expresado.Para Ruiz, la ampliación de zonas de escolarización repercute negativamente en la educación pública, «hay una estrategia de ampliación de unidades para la educación concertada para los años próximos, desde el PSOE vamos a estar en contra de todos los ataques que recibe la escolarización en centros públicos», ha concluido.