Vélez-Málaga refuerza su compromiso con el 8M y por la defensa del sector agrícola y ganadero

El pleno ordinario celebrado en la mañana del jueves 27 de febrero en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga destacó por la aprobación, por unanimidad, de prácticamente la totalidad de los puntos planteados, y donde prosperaron, con carácter institucional, la propuesta para apoyar el manifiesto del 8 de marzo de las diputaciones andaluzas así como la defensa y apoyo los sectores agrícola y ganadero de Andalucía y la provincia en los difíciles momentos que están viviendo.La corporación municipal apoya las justas y legítimas reivindicaciones al campo andaluz y malagueño, con el que comparte la necesidad de lograr unos precios justos que garanticen el mantenimiento y el futuro de la actividad agraria en el medio rural de la provincia, fundamental para la economía y desarrollo de las zonas rurales de muchos pueblos.Desde la corporación municipal se insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a poner en marcha iniciativas, en el ámbito de sus competencias, que aporten soluciones a la situación actual, dirigidas principalmente a reducir los costes de agricultores y ganaderos, ya que muchos cultivos se encuentran por debajo del umbral de la rentabilidad y peligra su supervivencia.Del mismo modo, el Ayuntamiento considera de vital importancia reforzar el movimiento asociativo y el empoderamiento de las mujeres. Defienden que este 8 de marzo ha de convertirse, más que nunca, en un día en que se refuerce y multiplique, con contundencia, la lucha por los derechos de las mujeres; derechos humanos universales que son irrenunciables.Los miembros de la corporación local aseguran que el 2020 debe ser una gran oportunidad para no dar ni un paso atrás en la lucha por una igualdad de género real; por la no discriminación y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, la igualdad entre hombres y mujeres es un valor europeo fundamental recogido en el tratado de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales.Asimismo, recuerdan que el machismo está experimentado un repunte en los últimos tiempos y ahora más que nunca es el tiempo de las mujeres unidas y fuertes, defendiendo y reivindicando su integridad, independencia, derechos y libertades.Entre las mociones aprobadas por unanimidad, prosperó la redacción de una ordenanza municipal reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas y denominar al Skate Park del barrio de El Tomillar con el nombre del ‘Ignacio Echeverría’, como homenaje y reconocimiento de Vélez-Málaga a la figura del joven español que fue asesinado al enfrentarse con su tabla a un terrorista en el atentado de Londres de junio de 2017.Las mociones presentadas desde el grupo Andalucía por sí no prosperaron, de hecho alguna de ellas fue retirada por el grupo proponente, no porque el equipo de Gobierno se mostrase contrario a las actuaciones propuestas, que la mayoría han sido iniciativas ya presentadas por las concejalías responsables, si no porque, como aseguraron, el arreglo del camino denominado ‘Benaliz’ en la localidad de Cajiz, el sistema de depuración del estanque del parque Jurado Lorca, la adquisición de nuevas máquinas para arreglo de zonas rurales o las ayudas del cheque-libro, “son acciones ya programadas, que se contemplan en el presupuesto y que se ejecutarán próximamente, y que, además, incluyen otros aspectos y mejoras aparte de las recogidas en las mociones presentadas”.