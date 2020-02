El lunes comienzan a renovarse el abono de los palcos para la Semana Santa veleña 2020

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Vélez-Málaga, Francisco Javier García del Corral, ha informado de que el próximo lunes, 24 de febrero, los miembros de la comisión de Infraestructura de la Agrupación comenzarán a ponerse en contacto con los abonados de los palcos y sillas del pasado año para realizar su renovación para la inminente Semana Santa 2020.Corral ha manifestado que aunque “se lleva meses trabajando para que distribución de los palcos y las sillas sea lo más parecida posible a la de años anteriores, lo cierto, es que la nueva ordenación de la Plaza de las Carmelitas podría ocasionar algunas modificaciones para su adaptación”.Para tranquilizar a los abonados, ante el cambio estético que ha sufrido la plaza en estos meses, el presidente quiere comunicar que la mayoría de los módulos mantendrán el mismo lugar y lo que se pretende desde la Agrupación es aprovechar las nuevas zonas para crear ampliar el número de palcos, que tendrían que fabricarse, por lo que su puesta en funcionamiento dependería de que estuvieran acabados a tiempo, ya que hasta que no esté finalizada completamente la remodelación de la plaza no se puede concretar la distribución total final.El presidente también ha querido matizar que los abonados que pudieran verse afectados serán los primeros con los que se pongan en contacto para darle prioridad para poder elegir entre las nuevas zonas en las que se dispondrán los módulos. Una vez finalizada la confirmación de renovación por parte de los abonados de años anteriores, de quedar plazas libres, se comenzará a llamar a la lista de espera que tuvo que abrirse hace meses ante la gran demanda que está teniendo esta nueva tribuna distribuida en módulos de palcos. Finalmente se abriría a nuevas peticiones, siempre que quedaran asientos disponibles.TARIFAS 2020En la reunión de Junta de Gobierno celebrada en diciembre se expuso el déficit ocasionado durante la Semana Santa de 2019 al ampliarse la plantilla de personal encargado de acomodar y la seguridad en aras de prestar un mejor servicio a los abonados. Finalmente se acordó que el precio se equiparara para poder cubrir esos gastos, quedando por tanto fijado en 120 euros los palcos delante de la fachada del Ayuntamiento, en 100 euros los que están delante de la fachada del convento de las Carmelitas y el abono de las sillas individuales en 20 euros.Al igual que en años anteriores esta tarifa es para el abono semanal (desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrrección, ambos inclusive) queriendo recordar que se haría uso de ellos solo durante las procesiones de las 19 cofradías agrupadas, quedando libre del abono los desfiles y recibimientos de bandas, como los que realizan el grupo de Regulares o la Legión Española.Desde la Agrupación también se quiere informar que pese a que recientemente se nos ha comunicado que la Agencia Tributaria no considera como actividad exenta de IVA la venta de abonos para presenciar el paso de la Cofradías de Semana Santa por el Recorrido Oficial, se ha acordado que la Agrupación asuma este primer año el 21 % al que se encontrarían sujetas las tarifas, a los precios ya aprobados, para no realizar una doble subida en los abonos de este año.