Los vecinos de El Valdés recuperan las fiestas en honor Nuestra Señora de Lourdes que habían dejado de celebrarse

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, José Juan Jiménez; el portavoz institucional, Antonio Sánchez; el vocal de Turismo, Juan Peñas: el alcalde de Moclinejo, José Luis González, el concejal de Fiestas y Juventud, Alfonso Jesús de la Torre; la presidenta de la Asociación Religioso Cultural Nuestra Señora de Lourdes y Santiago Apóstol de Valdés, Ana Montañez, junto a la secretaria María Rosa Díaz y la vocal, María Isabel Montañez, han presentado esta mañana las fiestas en honor a la patrona que tendrán lugar este sábado a partir de las once de la mañana.

“Nuestra bienvenida a esta asociación que cuenta con menos de dos años de vida y suman ya 220 socios de una población de poco más de 400. No sólo han sabido organizarse para trabajar por su pueblo y por crear un espacio de convivencia, sino que además han recuperado una tradición que se había perdido”, ha resaltado Jiménez quien ha felicitado a la Asociación Religioso Cultural Nuestra Señora de Lourdes y Santiago Apóstol por esta iniciativa así como “al Ayuntamiento que ha prestado toda su colaboración para que vuelva a celebrarse en El Valdés las fiestas patronales”.

El portavoz institucional también se ha sumado a esta felicitación “invitando a todos los malagueños y malagueñas a compartir con los habitantes de El Valdés sus fiesta patronales y descubrir el encanto que tienen sus calles, sus paisajes o lugares tan emblemáticos como el Museo de la Axarquía”.

“Hay que agradecer a la Asociación Religioso Cultural Nuestra Señora de Lourdes y Santiago Apóstol que haya recuperado esta tradición que tan celebrada era en el pueblo. Una verbena popular a la que acudían todos los vecinos y vecinas y a la que ahora invitamos a todos los malagueños y malagueñas a conocer”, ha manifestado el regidor quien ha recordado que Moclinejo forma parte del territorio Sipam. “Está incluido en el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial que constituye la uva pasa moscatel por lo que ya el paso hasta llegar al pueblo se convierte en un placer. Pero es que además, allí se podrá disfrutar de su vino elaborado con esta uva moscatel de Alejandría y de otros productos autóctonos de gran calidad”.

González ha explicado que la Misa en honor a Nuestra Señora de Lourdes tendrá lugar a las once de la mañana. Se le impondrá las medallas a los nuevos socios “y se llevará a cabo la bendición del agua de la gruta de Lourdes (Francia) que trajimos de una excursión que hicimos en diciembre”. También se les hará entrega del recordatorio del bautismo de 2019. Participará el Coro Rociero Aromas del Sur de El Valdés.

A la una de la tarde actuará en el polideportivo la Panda de Verdiales de Moclinejo. A las tres de la tarde habrá paella popular para recaudar fondos para el trono de la patrona. A las cinco de la tarde, se subirán al escenario “Son del Puerto” que repetirán a las seis y media. Entre ambas actuaciones estará la escuela municipal de baile deportivo de Moclinejo y El Valdés. A las ocho será el turno de la Escuela de Baile de Moclinejo y Almáchar dirigida por José Luis Arquero. A las 21:30 actuará el humorista “El Morta”.

Durante toda la jornada habrá animación infantil, servicios de barra a precios económicos, sorteos y otras sorpresas. “Con los fondos que recaudemos queremos comprarle el trono. Desde que creamos la asociación hemos conseguido restaurar la imagen con un nuevo policromado y cambio de las manos”, ha informado Díaz.

“Esta fiesta se celebraba antiguamente en febrero con motivo de la festividad de la Virgen de Lourdes pero la lluvia y el frío fueron acarreando problemas a la hora de sacarla en procesión. Así hasta que se perdió y la celebración pasó a hacerse en julio, que hay mejor tiempo, coincidiendo con la llegada de la nueva talla de Santiago Apóstol, que también es patrón de El Valdés”, ha explicado la secretaria del colectivo quien comentó que “la recuperación de la fiesta tiene un componente religioso y cultural y a la memoria de nuestros abuelos a los que tanta ilusión hacía cuando se celebraba. Por eso, la hemos diseñado como era antes, según nos contaban sus vivencias”. “Queremos que no se pierdan nuestras fiestas, transmitir nuestra cultura a otras generaciones y que sea una jornada de convivencia”, ha señalado al tiempo que ha resaltado el valor que tienen para la promoción turística. “Es un motivo más para conocer nuestro pueblo, nuestros paisaje de viñas que por ello somos Sipam, la Casa Museo Axarquía que el artistas Antonio Montañez mantendrá abierta durante toda la jornada o el parque, que entre otros atractivos tiene, la estatua dedicada al Picapedrero, homenaje al trabajo que muchos hombres realizaron en las canteras”.