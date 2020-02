Orishas, la estrella urbana Rels B y la revelación británica Banners actuarán en el Weekend Beach

Weekend Beach Festival Torre del Mar no quiere hacer esperar más a los weekers y vuelve a dar en la diana con un cuarto avance y 16 artistas de variados estilos, entre ellos, cuatro que encabezan este largo listado de nombres.

Por un lado se suben al cartel los cubanos Orishas que tocarán por primera vez en la playa malagueña y seguro impactarán con uno de esos shows en directo donde descargan tanta sensualidad y adrenalina. Son los representantes del hip-hop cubano por excelencia. El trío, liderado por Youtel Romero, ha conseguido el reclamo internacional con su mezcla de hip hop y ritmos latinos llegando a ganar dos Premios Grammy. Será su primera vez en Weekend Beach.

A ellos se une la estrella urbana Rels B, uno de los artistas más solicitados en la escena urbana en España y Latinoamérica. Con tan sólo 26 años cuenta con más de 8 millones de seguidores en redes sociales y plataformas de streaming formando parte de la nueva generación de oro española que tanto está dando que hablar. Con una carrera llena de discos de platino y oro certificados, está en lo más alto. En paralelo se apuntan el trío más loco de rap canario que hacen del verano las vacaciones más divertidas, Locoplaya y su burro llevarán su buen rollo al Weekend Beach con esa estética descarada que solo contagia buenas vibras.

Pero eso no es todo, la organización apuesta por sorprender siempre con novedades internacionales como la de los ingleses Banners, una sorpresa bienvenida llena de luz y pop orquestal que seguro hará levantar el ánimo a más de uno. Conocido por aparecer en la BSO de exitosas series de tv como “The Good Doctor”, “New Amsterdam” y “Lucifer” , y también en películas destacadas como “After”. Su canción «Got It In You” alcanza ya la friolera de 17 millones de visualizaciones. Será la primera vez que toquen en Andalucía y será en Weekend Beach. El proyecto de Michael Nelson es exquisito.

El escenario Sunrise cada vez suma mas nombres internacionales, como el teutón Sidney Charles. Un habitual en Ibiza que ha pasado por los mejores clubs del mundo a la vez que edita sus producciones en sellos tan relevantes como Hot Creations. También el dúo Solardo pasará por primera vez por Weekend Beach en 2020. Los mancunianos James Eliot y MRK1 han sabido combinar sus influencias del house y el dubstep para conseguir uno de los proyectos más sólidos de la escena internacional. Dos destacados nombres de la electrónica que será todo un lujo disfrutar en el festival torreño.

En el apartado nacional también se unen los 25 años de pop atemporal de La Habitación Roja que lo celebrarán en torre del mar y bauer, una alternativa madura al pop más actual. Y si nos acercamos más hacia el post punk, Belako son una de esas bandas que deben estar. Ambiciosos, creativos, reivindicativos y sobre todo explosivos en directo, hacen temblar, gritar, saltar y sobre todo, hacen lo que mejor saben, hacerlo pasar bien.

En el lado más canalla nos encontramos con el rey de la rumba callejera, El Canijo de Jerez que vuelve con nuevas canciones para alegrarnos el corazón y el alma. La Tarambana también se dejarán querer con su rock latino-ska y para locura semicontrolada están ellos, unos fuera de serie al uso, Serial Killerz, inusuales dj y batería que te harán llegar al desenfreno. La fiesta la completa el granaíno El Jose, con su moderna canción de autor y su poesía mestiza.

Volvemos a la electrónica con el sonido de Wade que pasará por el escenario Sunrise. El sevillano está viviendo un momento de crecimiento en su trayectoria, pasando por los principales clubs y festivales nacionales. También se apunta el techno futurista de Orbe que será todo un éxito en Weekend Beach. El gaditano, creador de la plataforma en formato vinilo homónima, es uno de los artistas nacionales que mas han explorado el sonido techno en todas sus vertientes. El set de Rodrigo Toré completa este nuevo avance.

En anteriores avances el festival ha confirmado a : RESIDENTE, PAULO LONDRA, THE HIVES (única fecha en Andalucía), KASE.O, LUCIANO, LA POLLA RECORDS, EL DROGAS, NATOS Y WAOR, NATTI NATASHA, SFDK, DEBORAH DE LUCA, EL KANKA, HELENA HAUFF, ATERCIOPELADOS, VINTAGE TROUBLE, TARRUS RILEY, FYAHBWOY, LOLA INDIGO, PAULA TEMPLE, DELLAFUENTE, RAYDEN, ESTEMAN, GUITARRICADELAFUENTE, STEFANO NOFERINI, JUANCHO MARQUÉS, MIGUEL CAMPELLO, ILARIO ALICANTE, NEUMAN, SHINOVA, MARCO BAILEY, TRASHTUCADA, ETHER, RAOOÜ, CARMENCITA CALAVERA, PABLO FIERRO, CLAUDIO HIDALGO, SAU DJS SHOW.