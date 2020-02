El humor Manolo Mármol y Toni Rodríguez se dan cita en un Carnaval de Torre del Mar lleno de novedades

El Carnaval de Torre del Mar contará con varias novedades de peso para este 2020. Entre ellas, actuaciones de murgas y comparsas en varios escenarios situados en zonas céntricas que “darán vida durante la mañana del domingo 23 a las zonas más concurridas de nuestro pueblo”. Así lo han presentado en la mañana de este miércoles el teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia; la concejala de Ferias y Fiestas, Lola Gámez; y el presidente de la Peña Círculo 81, Juan Carlos Cubero.

Para Atencia, el Carnaval de Torre del Mar “volverá a ser un referente de la Costa del Sol por su variedad, participación y calidad de sus agrupaciones”. Además indicó que “un año más, otro de los atractivos de este carnaval serán sus actuaciones de humor, contando para esta ocasión con los conocidos Manolo Mármol y Toni Rodríguez, dos actuaciones de primer nivel para compaginar con las murgas y comparsas”.

De este modo, el día 20 arrancan las actividades en la carpa del Paseo Marítimo de Poniente, a la altura de la calle del Mar, con la elección del Dios Momo, Diosa del Carnaval y Ninfas; y disfraces individuales. En el acto actuarán dos murgas, los torroxeños de ‘Poti Poti’ y ‘Los Reyes de Vélez. Finalmente, el acto se cerrará con el humor del televisivo Manolo Mármol.

En cuanto al viernes, según indicó Atencia, “será el turno del pregón, que este año recae sobre el periodista Víctor Martín. Torreño y Carnavalero que cada año nos sorprende con sus geniales letras. Tras él, se ha programado la actuación de varias comparsas y el humor de Cádiz de la mano de Toni Rodríguez”.

El día 22 será el turno del pasacalles. Las inscripciones se inician a las 16:00 horas en los bajos de Ipanema, en calle Levante. Posteriormente, a las 17:00 horas, salida y recorrido por diferentes zonas de Torre del Mar para llegar de nuevo a la carpa, donde tendrá lugar la entrega de premios.

El presidente de la Peña Círculo 81, Juan Carlos Cubero, ha señalado que “de cara al domingo se han previsto varias actuaciones en escenarios instalados en varias zonas. Por la tarde, está prevista en la carpa una gran fiesta infantil que comenzará por la tarde, a las 16:30 horas, y que reunirá, como viene siendo habitual, un gran número de espectadores de todas las edades para presenciar un espectáculo de magia, malabares, música, bailes y mucho más”.

En cuanto al pasacalles, Cubero señaló que “el recorrido de este año tomará salida en el Paseo de Larios, c/ San Martín, Carrera de las Angustias, Plaza Axarquía, c/ del Río, c/ Antonio Machado, Avd Andalucía,c/ Princesa, c/ Infantes, c/ Duque de Ahumada, Avd Andalucía, c/ del Mar, Paseo Marítimo hasta la carpa situada frente a cafetería Buenavista”.

La concejala de Ferias y Fiestas, Lola Gámez, ha querido “invitar a todos los vecinos y vecinas del municipio a formar parte del Carnaval de Torre del Mar, una de las citas más multitudinarias y de gran atractivo para todos. Esperamos que haya una gran participación durante los cuatro días que se han programado”.