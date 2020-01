Frigiliana, la Villa de las tres Culturas, reta a los visitantes a querer volver tras su paso por su casco histórico

No hay turista que llegue al aeropuerto Costa del Sol, a la estación María Zambrano o a una oficina de turismo de la provincia que no le recomienden una estancia en Frigiliana. Es probable que quiera repetir. Por eso es de los municipios malagueños de interior más visitados. Bajo esa premisa, el Ayuntamiento ha editado el un nuevo vídeo turístico que lleva por nombre “Volverás”.

“Frigiliana es uno de los destinos turísticos más destacados de Málaga y de Andalucía, prueba de ello es la cantidad de reconocimientos que recibe a diario. Entre ellos destacamos pertenecer a la Red de los pueblos más bonitos de España y la reciente declaración de municipio turístico por la Junta de Andalucía”, ha recordado el alcalde, Alejandro Herrero quien también ha hecho mención al gran número de rodajes que acoge sus casco antiguo tanto para series, películas, videoclips, programas de televisión o anuncios. “También son muchas los portales turísticos y bloguers que nos eligen y que nos recomiendan por la calidad y la belleza del destino”, ha añadido.

Sobre ese centro histórico, el regidor ha destacado lo bien conservado que está, sus entramado de piedras y casas encaladas, sus bellos rincones y calles con flores y macetas. “En esto tenemos también mucho que agradecer a los vecinos y vecinas que se encargan de mantenerlo. También de engalanarlos según las fiestas, como ocurre durante las Cruces de Mayo por citar una”, ha mencionado el regidor quien también ha resaltado las numerosas tiendas artesanales que se pueden encontrar de tejidos, cuero, alfarería y otros productos elaborados de forma manual. “Esto es algo que enriquece aún más a nuestro pueblo. Son muchas las personas que se acercan a comprar estos productos elaborados con tanto gusto y con tanta calidad y que le dan un plus a nuestras calles”, ha añadido el alcalde sin querer olvidar la aportación que hacen los hosteleros y restauradores de la villa. “Frigiliana tiene una completa oferta de alojamientos que pasan por hoteles, hostales y multitud de casas rurales. Goza de una gastronomía riquísima y de unos restaurantes para disfrutar de cada uno de los manjares que ofrecen”, ha señalado destacando “el valor que está alcanzando la marca Frigiliana”. De hecho, su centro histórico está declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía.

Pero además, Frigiliana cuenta con numerosos recursos naturales y empresas de turismo activo para la práctica deportiva y de aventura. Está rodeada del Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama por lo que son múltiples las rutas senderistas

Por su parte, la concejal de Turismo, Carmen Cerezo, se ha centrado en la intensa actividad en su programación deportiva, de ocio, festiva y cultural que tiene el pueblo a lo largo del año. Sobre todo ha destacado el Festival Frigiliana 3 Culturas que se celebra a finales de agosto donde el pueblo se transforma en una auténtica villa medieval. “Por eso este año hemos querido que nuestro vídeo promocional titulado ‘Volverás’ aúne la belleza de nuestro casco histórico, el potencial de nuestros recursos naturales con nuestro Festival Frigiliana 3 Culturas que cada año congrega a más personas procedentes de todas partes”, ha señalado.

Este evento dedicado a la cultura árabe, cristina y judía por la huella que dejaron en la villa reúne a artesanos de todas las modalidades, historiadores y literatos de reconocido prestigio que ofrecen conferencias, músicos de la talla de Manu Chao, Chambao, Maria del Mar Bonet, Radio Tarifa, Ojos de Brujo, Los Derviches del Cairo, Concha Buika, Eliseo Parra, Klezmática, Dhoad, Paxariño, Medina Azahara, Pasión Vega, Santa Makairo Orkestar o Eduardo Paniagua. Los asistentes pueden disfrutar durante las jornadas de platos de todo el mundo, de talleres, pasacalles y teatralizaciones, proyecciones audiovisuales, espectáculos pirotécnicos y muchas más actividades donde se involucran profesionales, vecinos y visitantes.

En Frigiliana existe además la única fábrica miel de caña que todavía está operativa en Europa. De hecho, el municipio tiene una fiesta dedicada a este producto. Otros puntos de interés son la Casa del Apero y el Museo Arqueológico, y los numerosos miradores que tiene desde donde divisar el Parque Natural y la comarca de la Axarquía.