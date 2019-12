Vélez-Málaga, protagonista en la Cumbre del Clima con el cartel de Yolanda Pérez para la muestra ‘Armazón’

Vélez-Málaga se convierte una vez más en referente internacional a través de la cultura y en materia social, siendo protagonista destacada en la ‘Cumbre del Clima 2019’ (COP25) a través de la exposición ‘Armazón’, cuyo cartel anunciador es obra de la pintora veleña Yolanda Pérez, y en la que una de las obras de la muestra es de la artista afincada en Vélez, Leopoldina (Dina) Valdemoro.

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, visitó la exposición dentro de la cumbre centrada en el cambio climático, junto con la presidenta de la Asociación Armazón, Margarita Asuar, para apoyar esta iniciativa, compuesta por un total de 17 obras, de diferentes autores españoles, basadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que plantea Naciones Unidas dentro del proyecto Agenda 2030. Objetivos centrados en la igualdad de género, la protección del planeta, educación de calidad, energía asequible, consumo responsable, innovación, salud y bienestar, entre otros. El objetivo número 8 sobre ‘Trabajo decente y crecimiento económico’ es el que aparece representado en la muestra con una obra de Valdemoro.

Moreno Ferrer señaló que “inmersos y comprometidos como estamos con la Igualdad y la Educación de calidad, no podemos ignorar el análisis de nuestro entorno más inmediato; por ello una exposición de estas características me parece el marco adecuado que reúne las sinergias para, entre todos, implementar soluciones de desarrollo sostenible.” “Debemos recuperar prácticas y conceptos que parece hemos perdido y recordar que el bienestar se basa en un sistema solidario y en constante sinergia con la naturaleza; no nos queda otra opción que tender a la sostenibilidad y a la economía circular para erradicar el desperdicio”, añadió el regidor veleño.

El fin principal, tanto de la exposición como de la Asociación Armazón, es dar a conocer los ODS a nivel internacional y transmitir, sobre todo a las nuevas generaciones, el contenido de la Agenda 2030 desde un enfoque didáctico y desde la sensibilidad artística.

La presentación del cartel de la exposición tuvo lugar el pasado 8 de noviembre, en la sede de la Fundación ONCE en Madrid, y también contó con la presencia del alcalde de Vélez-Málaga y de la autora del cartel anunciador, la veleña Yolanda Pérez; además de la Alta Comisionada de la Agenda 2030, Cristina Gallach y representantes de las entidades colaboradoras en el proyecto.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Agenda 2030 y los autores de las obras que componen la exposición ‘Armazón’:

CARTEL ANUNCIADOR DE LA EXPOSICIÓN: Yolanda Pérez

ODS 1 – EL fin de la pobreza: Eliana Muñoz

ODS 2 – Hambre 0: José Pedro Aznárez López

ODS 3 – Salud y bienestar: Jesús Medina

ODS 4 – Educación de calidad: Lola Álvarez-Dardet Espejo

ODS 5- Igualdad de género: Mujeres Dos Rombos

ODA 6 – Agua limpia y saneamiento: Pepe Yagües

ODS 7 – Energía asequible y no contaminante: Alberto Cerezo

ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico: Leopoldina (Dina) Valdemoro

ODS 9 – Industria, Innovación e Infraestructura: Toni Andreu

ODS 10 – Reducción de las desigualdades: Santi Álvarez-Dardet Ceballos

ODS 11 – Ciudades y Comunidades sostenibles: Toni Lara «ToLARA»

ODS 12 – Producción y Consumo responsables: Javier Muñoz Zapata

ODS 13 – Acción por el clima: Amesa

ODS 14 – Vida Submarina: Jorge Ural y Adis Adis

ODS 15 – Vida y Ecosistemas terrestres: Antonio Giráldez

ODS 16 – Paz, Justicia e Instituciones sólidas: Paco Parra

ODS 17 – Alianzas para lograr los ODS: María Dolores Mateos-Nevado Alonso