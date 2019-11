El PSOE hará parones testimoniales mañana en los ayuntamientos de la provincia para reclamar a la Diputación la deuda

- Publicidad -

El PSOE hará parones testimoniales mañana en los ayuntamientos de la provincia de Málaga para reclamar a la Diputación la deuda de 15 millones de euros. El portavoz socialista en la institución provincial, José Bernal, ha recordado que la Diputación adeuda a los ayuntamientos de la provincia por los materiales del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de las anualidades 2017 y 2018 un total de 15 millones de euros.

“Los alcaldes y alcaldesas del PSOE dieron de plazo al presidente de la institución provincial, Francisco Salado, hasta el 8 de noviembre para abonar esa deuda de 15 millones. Pero el plazo ya pasó y la Diputación no ha pagado. No vamos a parar las movilizaciones hasta que el PP no pague hasta el último céntimo de los 15 millones que debe”, ha asegurado.

Bernal ha afirmado que con ayuntamientos asfixiados “no se puede combatir la despoblación que afecta a nuestros pueblos”. “Esta deuda que tiene la Diputación es un dinero que los ayuntamientos han tenido que adelantar, por tanto es dinero que no pueden invertir ahora en otras cuestiones. Pero además, hay ayuntamientos que no han podido adelantar la cantidad adeudada y se le debe a proveedores en los pueblos, es decir, a autónomos y pequeños empresarios”, ha explicado.

Los alcaldes y alcaldesas del PSOE han exigido al presidente de la Diputación, mediante un escrito registrado en la institución, que pague la deuda de 15 millones con los ayuntamientos. Además, también le han exigido que adelante económicamente a los ayuntamientos de nuestra provincia la máxima cantidad posible correspondiente a la adquisición de los materiales para la ejecución de los proyectos del Plan de Fomento del Empleo Agrario de 2019, que refuerce y amplíe el personal de la institución necesario para la redacción de los proyectos técnicos correspondientes al Plan de Fomento del Empleo Agrario, así como para llevar a cabo las justificaciones administrativas pendientes de los PFEA 2017 y 2018, que garantice que para sucesivos años la institución cuente con el personal necesario para desarrollar las tareas técnicas y administrativas necesarias correspondientes al Plan de Fomento del Empleo Agrario y, por último, el pago puntual de los materiales de los proyectos incluidos en el Plan de Fomento del Empleo Agrario para garantizar la viabilidad económica de los municipios de nuestra provincia.