El PSOE pide el voto para que un gobierno progresista avance en políticas económicas «que no dejen a nadie atrás»

El candidato socialista al Congreso, Ignacio López, ha participado esta tarde en la presentación del programa económico del PSOE para las elecciones del 10N «con la que no vamos a dejar a nadie atrás, tenemos un proyecto económico para que el gobierno de Pedro Sánchez nos adapte al siglo XXI», ha dicho.

López, que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE malagueño, José Luis Ruiz Espejo, el alcalde del municipio, Antonio Moreno, y el secretario de Política Económica y Empleo de la ejecutiva federal socialista, Manuel Escudero, ha detallado que el programa electoral incluye medidas «para generar crecimiento, progreso y riqueza que se pueda repartir mediante elementos como un salario mínimo interprofesional digno de 1.200 euros, pensiones justas y hacer una transición ecológica y tecnológica de nuestra economía y el sistema económico», ha dicho.

«Para poder hacer esta transformación, necesitamos gobernar los próximos 4 años, que tengamos un país que nos de estabilidad y esa estabilidad solo la puede dar el PSOE, por eso pedimos concentrar todo el voto progresista», ha concluido.

Por su parte, Manuel Escudero ha recordado que «el día 10 de noviembre tenemos dos alternativas en España: o votar al PSOE o votar al bloqueo», ha dicho. «Hoy hablamos de economía, es necesario discutir propuestas y lo que se va a hacer desde el gobierno y en nuestro programa hay apuestas que, para llevarlas a buen puerto y que sean posibles, necesitamos gobernar, el apoyo de la gente. No podemos perder ni un solo voto para que haya un gobierno fuerte que haga progresar España», ha dicho.

En este sentido, Escudero ha recordado las cinco dimensiones del programa electoral socialista: la lucha contra la desigualdad para que no haya rentas estancadas en la clase trabajadora; la lucha por la igualdad de género para que no exista la brecha salarial entre hombres y mujeres o la violencia machista; afrontar el envejecimiento de la población garantizando la revalorización de las pensiones con el IPC o que la sanidad y los servicios sociales y de dependencia generen oportunidades; abordar la transición ecológica para adaptarnos al cambio climático en términos energéticos, movilidad o urbanismo; y ver la economía digital como fuente de oportunidades porque no queremos estar a la cola de Europa.