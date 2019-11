El PSOE pide el voto para seguir haciendo justicia con las víctimas que quedan en fosas comunes

- Publicidad -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido el voto «para seguir haciendo justicia con las víctimas que quedan en fosas comunes «. Ruiz Espejo, que ha asistido en Ronda a un homenaje a las víctimas del franquismo en Ronda, ha destacado que «la democracia española debe sustentarse en el perdón, pero no puede sustentarse en el olvido». «También hacemos un llamamiento a todos los progresistas para que defiendan la justicia y la libertad con el voto al PSOE el próximo día 10 de noviembre», ha añadido.

Esta ofrenda floral a las personas fusiladas que están en la fosa común del cementerio de Ronda, «sirve para reconocerles todo nuestro reconocimiento por la lucha por la libertad, este año lo hacemos sabiendo que la exhumación del dictador Franco del mausoleo del Valle de los Caídos, es un hecho que ha tenido todas las garantías judiciales, legislativas y ejecutivas. Es un compromiso del PSOE del presidente y candidato Pedro Sánchez, por eso tenemos que seguir avanzando en este reconocimiento con la memoria histórica», ha afirmado.

«También pedidos al gobierno de Andalucía que no bloquee la ley de memoria histórica y que ponga en marcha los reglamentos necesarios para conseguir la localización y exhumación de las más de 50.000 víctimas que hay en nuestra tierra. Esperamos que agilicen el trabajo de la fosa común del cementerio de Ronda, es de las mayores de la provincia después de la de San Rafael en la capital», ha concluido.

En este sentido se ha expresado el cabeza de lista del PSOE al Congreso, Ignacio López, que ha reafirmado el compromiso del PSOE a retirar la simbología franquista de los lugares públicos y la condecoraciones vinculadas a la dictadura. «El PSOE impulsará la exhumación de víctimas del franquismo que yacen en fosas comunes», ha expresado, «es una pena que la derecha no se quiera sumar a esto», ha manifestado.

«Quedan más pasos por dar, hay muchos cuerpos por sacar de las cunetas», ha recordado López. Dentro del programa electoral los socialistas recogen la reforma de la vigente Ley de Memoria Histórica conforme a las iniciativas ya impulsadas por el Grupo Parlamentario Socialista para impulsar desde el Estado planes para la exhumación de las víctimas del franquismo que yacen en fosas comunes.

Además, también se incluye el desarrollo de actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio.

De forma paralela, se retirará la simbología franquista de los lugares públicos y se reformará el Código Penal para incluir como delito la apología del franquismo y su exaltación y enaltecimiento en lugares de acceso público. «Propondremos retirar las condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la dictadura», ha señalado.

«Por todos aquellos que fueron silenciados y estigmatizados seguiremos trabajando, pero para ello necesitamos una victoria electoral fuerte que nos permita culminar ese proceso de memoria. Se lo merecen, hacen de nuestra democracia algo mejor mientras el PP prefiere el olvido a las víctimas», ha concluido.

Por su parte, la secretaria general del PSOE local, Isabel Aguilera, ha destacado que «por fín se ha desenterrado al dictador del Valle de los Caídos, no era un lugar digno, era una anomalía a nivel internacional, por eso hoy estamos más felices», ha dicho, al tiempo que ha recordado «a las nueve rosas de la Serranía». Ya en el ámbito local, ha criticado la tasa municipal de cementerios por injusta «no cubre ni el coste del servicio, por eso pedimos al gobierno del PP que la retire de las ordenanzas fiscales», ha añadido.