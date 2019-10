Nace en Vélez-Málaga la Asociación de Familiares para la Rehabilitación del Daño Cerebral de la Axarquía

- Publicidad -

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, José Juan Jiménez y el concejal de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Víctor González, han acompañado esta mañana a Ana Titos, secretaria de la Asociación de Familiares por la Rehabilitación del Daño Cerebral de la Axarquía quien ha presentado la creación de este nuevo colectivo social que nace para dar cobertura a toda la comarca. Junto a ellos, han estado Maribel Aguilera, logopeda Asociación Familiares por la Rehabilitación del Daño Cerebral de la Axarquía; José Manuel Fernández, fisioterapeuta Asociación Familiares por la Rehabilitación del Daño Cerebral; de la Axarquía y Emilio Ortega, terapeuta ocupacional Asociación Familiares por la Rehabilitación del Daño Cerebral de la Axarquía.

“Desde la institución supramunicipal queremos dar la bienvenida a este colectivo que ha nacido con vocación comarcal. Una asociación que estamos convencidos que va a prestar un buen servicio a muchas familias que tienen alguno de sus miembros con parálisis cerebral y que hasta ahora no encontraban un lugar cercano donde acudir para atenderlos”, ha comentado Jiménez quien además “cree en el labor que desempeñan estas asociaciones para arropar tanto a los familiares como a los afectados por esta lesión”. Además, se ha comprometido a trasladar la creación de esta asociación a todos los ayuntamientos de la comarca para que puedan conocerla sus residentes.

“Como concejal de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga es muy satisfactorio participar en la presentación de esta entidad que hoy comienza su caminar. Neuronax es una iniciativa social que nace de la necesidad de dar respuesta a las personas con afectaciones neurológicas que para hacer su proceso de rehabilitación tendrían que trasladarse a Málaga y que viene a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral”, indicado González quien ha destacado “la profesionalidad, formación y experiencia de sus técnicos”. “Y además es que nace de los propios familiares, que no sólo quieren dar respuesta a sus allegados sino al conjunto de la comarca de la Axarquía. No sólo se centran en lo más cercano sino que va a lo global”, ha resaltado el también vocal de la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol quien se ha comprometido a “darle visibilidad a la asociación y a colaborar con ellos.”. “En estos momentos no hay nadie que esté dando respuesta a esta necesidad latente que hay en nuestra comarca. El tejido asociativo, el tercer sector, llega mucho antes que la propia administración, y éste es uno de los casos”, ha aseverado el edil de Derechos Sociales e Igualdad quien ha subrayado que “sin ese tercer sector mucha gente quedaría en el camino sin atender”. “Va a ser además un centro de referencia no sólo para las personas afectadas y sus allegados sino también al conjunto de la sociedad para que adquieran la sensibilidad necesaria para colaborar con ellos a través de talleres, actividades, formación o concienciación ciudadana”, ha agregado.

La Asociación de Familiares por la Rehabilitación del Daño Cerebral de La Axarquía se presenta como espacio de confluencia y convivencia de todos los socios y desde donde gestionarán actividades, talleres y proyectos a favor de este colectivo. La sede estará en el centro Neuronax, Centro de Rehabilitación Neurológica y Desarrollo que tendrá su sede en calle Villa de Madrid, número 49. La inauguración será mañana a las 20:00 horas.

“Neuronax nace de la ilusión, de la ganas de seguir adelante, de la valentía de quienes se han enfrentado al daño cerebral y han decidido plantarle cara. Neuronax nace de los que piensan que las limitaciones son retos y que los retos sólo existen para superarlos”, ha resaltado la secretaria del colectivo. “Venimos a decirles a las familias que no están solas. El daño cerebral no sólo rompe la vida del paciente poniendo barreras tanto físicas como cognitivas sino también afecta a la familia y a su entorno. La neurorehabilitación es imprescindible en todos los casos, y los recursos no siempre llegan de las instituciones, para eso también estamos las asociaciones”, ha añadido.



“Neuronax surge de la unión de familiares de pacientes con afectaciones neurológicas que deciden poner fin al abandono de estos pacientes en la Axarquía, que sin recursos ni infraestructuras se veían obligados a hacer largos trayectos hasta la capital para recibir neurorrehabilitación. Parece que son pocos los kilómetros pero para estas personas ese desplazamiento tiene una gran afectación”, ha agregado sobre esta iniciativa social “que viene a dar respuesta en forma de Centro de Neurorrehabilitación a todas estas personas que en la Axarquía hasta ahora no conseguían asistencia”.

Titos ha explicado que el centro está dedicado en exclusiva a la atención de pacientes con afectaciones neurológicas, y disponen de todas las áreas que la Neurorrehabilitación requiere (Fisioterapia Neurológica, Neuropsicología, Logopedia Neurológica, Terapia Ocupacional).





“Cada caso se trabaja por parte de los profesionales de cada área de forma coordinada y personalizada según las características de cada paciente, asegurando así la optimización del tratamiento y los mejores resultados con un objetivo siempre prioritario: generar la mayor autonomía y calidad de vida en las personas”, ha concluido.