El Gobierno de Vélez presenta “un folio en blanco” como balance de los primeros cien días del nuevo mandato

El PP de Vélez Málaga ha hecho un negativo balance de la labor desarrollada por el equipo de gobierno municipal (PSOE y GIPMTM) una vez transcurridos los primeros cien días tras la constitución de la nueva corporación.

El portavoz municipal del PP, Francisco Delgado Bonilla, ha salido al paso del balance efectuado este martes por el alcalde, Antonio Moreno Ferrer, y ha dejado claro que el Gobierno municipal “no puede presentar ningún balance de estos cien días”, pues el balance “es un folio en blanco”.

Tal como ha recordado, el PP dejó claro en su día “que no le íbamos a dar los cien días de cortesía, puesto que es un Gobierno que ha deteriorado Vélez, que no ha traído progreso, que ha significado paralización y que está más preocupado de sus problemas internos y de seguir colocando y enchufando a sus familiares y amigos”.

El dirigente ‘popular’ ha subrayado que hasta la fecha “no conocemos ni un solo proyecto, ni una sola iniciativa que hayan firmado para poner en marcha en los próximos cuatro años”, lo cual deja claro que PSOE y GIPMTM “lo único que firmaron fue un reparto de sillones”.

En este sentido, ha afirmado que los responsables municipales “siguen hablando de los mismos proyectos, que están parados desde 2017, 2018 y 2019”, lo que demuestra que se trata “de un Gobierno de continuidad, que lo único que hace es trasladar los mismos proyectos, carente de objetivos y de iniciativa para solucionar los temas de la ciudad”.

Al margen de la ausencia de proyectos, desde el PP se han criticado aspectos como la tardanza en el pago a proveedores, “que nos coloca como el sexto ayuntamiento más deudor de España”, la falta de atención a los problemas de los vecinos o el abandono al que se somete a colectivos sociales como Amivel o Afadax.

Asimismo, los ‘populares’ han denunciado “la expoliación del patrimonio municipal, que es de todos, para hacer caja sin finalidad alguna, generando conflictos con los vecinos”, como ocurre, por ejemplo, con la anunciada venta de la parcela de Los Arquillos, en Benajarafe, a la que los vecinos han mostrado su total rechazo.

“Vélez ha perdido la senda de progreso, ha perdido el futuro con este Gobierno, que solo está preocupado de aumentar las ferias, las fiestas y los saraos y de llevar al caos a este ayuntamiento”, ha insistido Delgado Bonilla, que ha reiterado que el balance “es absolutamente negativo” y que los actuales dirigentes ya demostraron su forma de actuar en el anterior mandato “y volvemos por el mismo camino”.

Escándalo Atencia

Además del vacío balance, Delgado Bonilla se ha referido al “gran escándalo” que ha marcado el inicio del actual mandato debido al cambio del régimen de dedicación y retributivo del primer teniente de alcalde, Jesús Pérez Atencia, un asunto “de máxima gravedad” sobre el que “nadie quiere dar cuenta”.

“No es de recibo que una persona que se ha visto inmersa en este escándalo no dé la cara ante los vecinos y la única respuesta haya sido ponerse un sueldo de 60.600 euros para tapar todo este asunto, acogiéndose al régimen de dedicación exclusiva. No entiendo cómo un Gobierno que debe velar por la transparencia y por la verdad no dice nada a este respecto”, ha manifestado el portavoz ‘popular’.

Al hilo de este asunto, Delgado Bonilla ha lamentado que Pérez Atencia no haya comparecido junto al alcalde para hacer balance de la gestión de estos cien días “para no dar la cara y evitar que algún periodista le pregunte sobre la cuestión primordial, que es esa presunta situación respecto a su incapacidad permanente absoluta después de dieciocho años cobrándola y sin pagar a Hacienda”.