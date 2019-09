El Borge rinde tributo este domingo a la Pasa, único cultivo de Europa declarado Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial

- Publicidad -

El presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Gregorio Campos; el vocal de Turismo, Juan Peñas; el alcalde de El Borge, Raúl Vallejo, el concejal de Agricultura, José María Jiménez y la edil de Cultura, Beatriz Olivares han presentado esta mañana el programa de actividades de la XXIV edición del Día de la Pasa, fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial.

“Esta fiesta axárquica es de la más concurrida de la provincia y para nosotros no sólo supone la promoción turística de uno de nuestros pueblos más pintorescos, sino también la puesta en valor de la uva pasa moscatel de Alejandría, un referente gastronómico. Un cultivo que el año pasado todos juntos – agricultores, asociaciones, sindicatos, empresarios, ayuntamientos y Junta de Andalucía – conseguimos que se declarase Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por la Fao. Fue el primero de toda Europa y este trabajo tiene que continuar por lo que significa para cada uno de nuestros pueblos y para las más de 3.000 familias que continúan con su cultivo. Hay que poner en valor el trabajo de todos los agricultores y agricultoras que han dedicado su vida a ello. Hay que dignificar su trabajo”, ha manifestado el presidente en funciones de la institución quien ha recordado el valor de la uva pasa moscatel “desde el punto de vista cultural, histórico, social y medioambiental”.

En este sentido, Peñas ha reivindicado “mayor implicación de las administraciones “para que “el valor de nuestro patrimonio industrial se materialice en acciones concretas que revierta en la economía de los pueblos paseros”. “Tener el SIPAM es un marchamo pero además de gestos y visitas, necesitamos inversiones para poner en mano proyectos que redunden en aquellas personas que trabajan el cultivo sobre todo en época estival y que para tantas familias suponen un complemento de renta”

Con respecto a la fiesta, ha recordado que “todos los años asisten más de 10.000 personas atraídos por el tipismo de las calles empedradas de El Borge, repletas de balcones con macetas, por la música de verdiales, por sus productos artesanos y por el buen ambiente”.

Por su parte, el concejal de Agricultura, ha querido poner en valor “estas fiestas de singularidad turística, cultural y gastronómica” que además en el caso de la de El Borge “sirve para reivindicar la pasa y a los agricultores que día tras día labran la tierra para conseguir ricos frutos como la pasa y el vino que obtenemos a través de la uva moscatel de Alejandría”. “Es de vital importancia mantener el sector, que no se pierda, y que haya inversiones que posibiliten la mejora de infraestructuras, caminos rurales y todo lo que suponga un aliciente para que el agricultor siga desarrollando esta actividad, para que le rinda y no tenga que abandonarla”, ha aportado Jiménez quien ha recordado la importancia que tiene haber conseguido el Sipam. “Pero no debemos quedarnos sólo con el reconocimiento, tenemos que trabajar para dotarlo de un órgano gestor que pongan en marcha iniciativas y que trabaje por el sector mejorándolo”, ha agregado.

El regidor ha explicado que este año, como novedad, el Ayuntamiento distribuirá mil vasos de cerámica para la degustación del vino, y que, al precio de un euro, podrán ser usados para las degustaciones pero también podrán ser guardados de recuerdo. “De esta manera también evitamos el consumo de numerosos vasos de plástico, lo que redundará en mejora del medio ambiente”, ha añadido.

Vallejo ha explicado que a las once de la mañana empezará la tirada de cohetes y pasacalles a cargo de la Agrupación Musical San Gabriel de El Borge. Una hora después se abrirán las chozas para degustar las pasas y demás productos típicos de este pueblo axárquico. En total, el Ayuntamiento ha dispuesto 21, a las que se suman otros 11 de particulares con productos artesanos. “A lo largo del día se repartirán 1.000 kilos de pasas y 500 litros de vino. Por la tarde noche, se prepararán migas para 800 personas aproximadamente y ensaladilla arriera, y 400 kilos de chorizo”, ha explicado el regidor quien ha agradecido la colaboración desinteresada de la Plan de Verdiales y de la Agrupación Musical del municipio así como “la implicación de todos los vecinos y vecinas”.

Habrá demostración de la vendimia tradicional con canasta a la cabeza, amenizado por la Panda de Verdiales de El Borge así como demostración de pica y cribado en la plaza de la Constitución. En la de “El Pocillo” habrá representación arriera y pisa de la uva.

A las dos de la tarde comenzará el acto oficial con la directora territorial de Canal Sur, Monsterrat Naharro como Madrina de la Fiesta. En esta edición, los premios han recaído en : Alborgeño del año, José Antonio Pendón; distinción especial en defensa de la pasa, José Gutiérrez Castro; distinción especial en Comunicación, Ángel Rodríguez Idígoras que ha sido además el autor del cartel; y distinción en defensa del turismo, Museo de Vélez-Málaga que precisamente este mes de septiembre se lo dedica a la pasa.

Las actuaciones en la plaza de la Constitución comenzarán a partir de las 16:30 horas. La formación Nexo con versiones del pop español empezará a las seis de la tarde. A su término, se subirá a las tablas, el grupo flamenco Tocando al Aire.

La tradicional velada flamenca empezará a las 20:00 horas con el cuadro flamenco de Laura Guerra. Al cante, La Tana y a la guitarra, El Perla.