Riogordo aúna música, tradición y deporte en la programación de su emblemática ‘Noche de las Candelas’

Riogordo ultima los preparativos de su emblemática ‘Noche de las Candelas’, en la que la música, la tradición y el deporte estarán presentes el próximo sábado, 7 de septiembre, uno de los días más importantes para los riogordeños.

La Noche de las Candelas acogerá desde el día anterior a su celebración un amplio abanico de actividades como el Candil Music Festival, la I Carrera Popular y la Pisa de la Uva, según han adelantado hoy en rueda de prensa el diputado de Fomento y concejal de Riogordo, Francisco Oblaré, y el alcalde del municipio, Antonio Alés.

El alcalde ha subrayado la apuesta del municipio por llevar esta festividad a los jóvenes, pero sin dejar a un lado la tradición y promulgando también los hábitos saludables a través de actividades deportivas.

Junto a ello, Alés ha adelantado que se prevé la asistencia de miles de personas, entre vecinos de Riogordo e interesados del resto de la provincia, ya que se trata “de una fiesta emblemática”.

Por su parte, el diputado provincial ha destacado que la Noche de las Candelas es un evento “con más de cincuenta años de celebración” que dará el pistoletazo de salida a las distintas actividades que se desarrollarán a lo largo de septiembre en el municipio para “darle vida a los comercios”, así como enriquecer a la provincia con la cultura de estas tradiciones.

Así, la música estará presente gracias al Candil Music Festival, un evento de acceso gratuito, que se celebrará el viernes, 6 de septiembre, como antesala a la Fiesta del Candil. Los asistentes disfrutarán a partir de las 23.30 horas de un espectáculo con música para todos los gustos.

El grupo Comando Banderas actuará en el recinto de la piscina municipal para los amantes del pop-rock español, con un repertorio que engloba clásicos desde los años 80 hasta hoy. La banda está compuesta por músicos jóvenes y liderada por el cantante y compositor malagueño Pablo Banderas.

Posteriormente, la banda Play it again, Sam! llevará el pop internacional hacia otro extremo con versiones de los años 80 y 90. Así, este grupo que nació en Vélez-Málaga, está compuesto por la voz de Mer Aparicio; las guitarras de Gregorio Coín y Javi Cabello; el bajo de José C. Castro, y la batería de Jesús Llamas.

Por último, será el turno de los Dj’s Vegas Brothers y David Laroke, que culminarán la noche con los temas y remixes más actuales.

I CARRERA POPULAR DE LA NOCHE DE LAS CANDELAS

Tras el festival, los vecinos de Riogordo se prepararán para continuar el sábado, 7 de septiembre, con los platos fuertes de la programación. Este año se celebrará por primera vez la llamada I Carrera Popular Noche de las Candelas.

Este evento, organizado por el Ayuntamiento del municipio y el club de Atletismo, permite la participación de senderistas y corredores. Para los primeros, la carrera comenzará a las 17.30 horas, mientras que para los otros, a las 18.30 horas.

De esta forma, los participantes realizarán un corrido de 12 kilómetros que tiene como punto de salida la plaza Fuente Nueva. Los interesados pueden inscribirse previamente de forma gratuita en el Ayuntamiento o el mismo sábado en el mismo punto inicial.

PISA DE LA UVA Y CONCURSO DE MUÑECOS

Asimismo, la Fiesta del Candil reunirá sus actividades más destacadas a partir de las 20.30 horas, con la tradicional exposición de la pisa de la uva y una degustación de ajoblanco en el Museo Etnográfico. Cabe destacar que esta programación coincide con la temporada de recogida de la uva, de ahí a que también se rinda homenaje a sus trabajadores con esta celebración.

Por otro lado, se celebrará el emblemático Concurso de Muñecos. De esta forma, la plaza de Fuente Nueva, estará decorada con diferentes muñecos y utensilios antiguos preparados por los vecinos del municipio. Además, se realizará un concurso para elegir a los mejores muñecos con premios que van desde 40 a 100 euros.

El broche de oro para esta festividad será a partir de las 00:00 horas, momento en el que dará comienzo la quema, que estará acompañada durante toda la noche de la banda musical Los Pescaos.

De esta forma, la fiesta y la cultura se unen en un mismo día para reivindicar el atractivo turístico de Riogordo y atraer a visitantes de otros pueblos a uno de los días más esperados por los riogordeños.