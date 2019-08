El PSOE pone en valor la iniciativa del Punto Violeta de Algarrobo realizada con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género por el equipo de gobierno socialista en el municipio

- Publicidad -

El alcalde socialista de Algarrobo, Alberto Pérez, ha puesto en valor la iniciativa del Punto Violeta de Algarrobo realizada con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género por el equipo de gobierno socialista en el municipio al tiempo que ha anunciado que exigirá al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga una disculpa pública y posterior rectificación tras conocerse que la vicepresidenta cuarta de la institución, Natacha Rivas, «ha abusado de su cargo en la institución para apropiarse de nuestra iniciativa del Punto Violeta contra la violencia de género en beneficio personal y propio», ha dicho.

Pérez, que ha estado acompañado por la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, y por los diputados provinciales Antonia García, Irene Díaz y José María Jiménez, ha manifestado que el proyecto de la iniciativa municipal del Punto Violeta fue puesto en marcha hace meses por el área de la Mujer del consistorio «y ya pudimos verlo en la feria de Algarrobo además de en la de Mezquitilla, ha implicado también a los trabajadores del ayuntamiento en un tema tan delicado como son las agresiones sexistas», ha dicho.

El Punto Violeta, cuyo coste está a cargo del Pacto de Estado contra la violencia de género, lo conforma un stand identificado por una carpa donde el Ayuntamiento distribuye información relativa a las agresiones sexistas, cómo identificarlas, cómo afrontarlas y sobre todo aportando teléfonos donde poder denunciarlas y asesorarse. Del mismo modo, el Punto Violeta es también un punto de referencia donde poder acudir a denunciar cualquier agresión sexista que pueda producirse durante la celebración de las fiestas.

«La colaboración de la Diputación, que agradecemos, se ha centrado en aportar flyers informativos, bolsas y pulseras en la Feria de Algarrobo y bolsas y camisetas para la Feria de Mezquitilla así como la presencia de la diputada provincial responsable de este área Lourdes Piña, en el Punto Violeta en la Feria de día. Todos los esfuerzos son pocos para combatir la violencia machista, pero lamentamos que la única lectura que haga la vicepresidenta cuarta de la Diputación sea el aprovechamiento personal para justificar su sueldo», ha explicado.

Para dar contenido al Punto Violeta, desde el área de la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Algarrobo, se han realizado flyers informativos, abanicos de cartón con el lema “No es No” e información relevante para la lucha contra este tipo de agresiones, así como pulseras con el lema “¡Yo decido!, ¡Yo respeto!”, «todo ello a cargo de la aportación económica correspondiente al Pacto de Estado contra la Violencia de Género», ha detallado Pérez.

Por todo ello, «el PSOE de Algarrobo va a solicitar al Grupo Socialista en la Diputación que el equipo de gobierno de la institución provincial pida disculpas y haga una rectificación pública por el abuso de Rivas», ha concluido Pérez.

Por su parte, Fuensanta Lima, ha hecho balance de la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género gracias a las transferencias realizadas por el gobierno socialista de Pedro Sánchez. «Ha sido un dinero muy bien usado en iniciativas como la conmemoración del día de la Mujer y para el Punto Violeta en municipios menores de 20.000 habitantes como hemos visto en Algarrobo, es una iniciativa pionera e importante para concienciar a la ciudadanía», ha dicho.

«El Pacto de Estado se aprobó en el Congreso en 2017 para concienciar, prevenir y trabajar en la lucha contra la violencia machista e incluye el acuerdo económico de invertir 1.000 millones en cinco años. Hasta que no ha llegado el PSOE en 2019 no se han realizado las primeras transferencias económicas, 16 millones en ese año para Andalucía, de los que 488.000 han ido a la provincia de Málaga. Con el PP no estaba presupuestado y el acuerdo no se llevó a cabo entonces», ha detallado.

«Además, hemos devuelto las competencias en materia de igualdad y de lucha contra esta lacra a los ayuntamientos que fueron retiradas por el PP, estas acciones son importantes ante el alto número de víctimas mortales, más de 1.000, desde que tenemos datos. Por eso pedimos a la Diputación de Málaga que sea leal y que no haga uso partidista ni partidario en esta materia», ha concluido.