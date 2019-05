Ruiz Espejo anima a los malagueños a decir no el 26M a la fórmula de la derecha con la ultraderecha como hicieron el 28A

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha animado a los malagueños a decir no el próximo 26 de mayo a la “fórmula” de la derecha con la ultraderecha como hicieron el pasado 28 de abril. En una visita a Monda, junto al candidato socialista a la Alcaldía, Juan Antonio Burgos, ha afirmado que los malagueños le dijeron que no “a este modelo de proyecto del PP y las derechas, le dijeron que no a sus pactos con la ultraderecha como tienen en Andalucía y estoy convencido de que igual que el 28 de abril en las elecciones generales los malagueños y las malagueñas dijeron que no a la fórmula de la derecha y de Vox, le van a decir que no también el 26 de mayo”. En este sentido, ha asegurado que “van a apostar por proyectos serios y solventes del PSOE en los municipios y en la provincia de Málaga”.

Ruiz Espejo ha aprovechado la visita a Málaga hoy del presidente del PP, Pablo Casado, para preguntarle “si ha venido a Málaga a colocar el logo del PP en los carteles de los candidatos del PP en la provincia de Málaga”. “Que le explique a De la Torre que se presenta por el PP, que no se presenta como independientes. La tónica de la mayoría de los candidatos del PP en la provincia de Málaga es que han escondido el logo del PP y parecen que se presentan como independientes”, ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que los candidatos del PP “consideran al igual que la mayoría de españoles y españolas que el PP en este momento no tiene un proyecto serio ni solvente ni siquiera reconocible y por eso están ocultando su logo”.

“Le pedimos a Pablo Casado que aproveche su visita a Málaga para decir que sus candidatos son del PP, que De la Torre se presenta por el PP y que convenza a los malagueños si quieren seguir apostando por un PP crispado, que no sabemos si es de ultraderecha, derecha o de centro, poco reconocible, y no cree en los grandes acuerdos y en el dialogo de las fuerzas democráticas para avanzar en el bienestar y en la unidad en España”, ha manifestado.



Monda

Por otro lado, Ruiz Espejo ha respaldado la candidatura de los socialistas en Monda que lidera Juan Antonio Burgos. En este sentido, ha recordado que el PSOE ha tenido un apoyo mayoritario de los vecinos y vecinas de Monda el 28 de abril, cuando ha sido primera fuerza política con casi el doble de votos que la segunda fuerza.

Ruiz Espejo ha destacado que el PSOE cuenta con un candidato “que apuesta por cambiar las políticas que se han venido haciendo en los últimos años para avanzar y mejorar este municipio, para que siga siendo un municipio plural y abierto y pueda avanzar en el bienestar de sus ciudadanos y aprovechar muchas de las oportunidades que se van a presentar al ser Monda integrante del futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves”.

“Hay que tener un equipo preparado, capacitado y con ideas que puedan aprovechar estas oportunidades generando empleo a los jóvenes del municipio y que permanezcan en el mismo”, ha subrayado.

Por su parte el candidato socialista a la Alcaldía, Juan Antonio Burgos, ha defendido el proyecto del PSOE para el municipio basado en las energías renovables, sostenibles y limpias, así como en la formación de los mondeños. En este punto, ha subrayado la creación de empleo con energías renovables y el crecimiento del parque empresarial, las oportunidades para que los modeños se queden a trabajar en el municipio y no tengan que salir fuera y la importancia de aprovechar las Sierra de las Nieves para crear infraestructuras sostenibles “para que cuando venga el turista aquí tenga donde alojarse”.