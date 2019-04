El PSOE pide el voto «sensato y progresista» ante la amenaza real de un gobierno de derechas aliado con la ultraderecha

- Publicidad -

El candidato socialista al Congreso, Ignacio López, se ha dirigido hoy a los votantes indecisos durante una rueda de prensa en Málaga, para que «confíen en el PSOE para garantizar un futuro de convivencia y justicia social, nos jugamos el domingo que modelo de país queremos. Nos dirigimos a las personas que son progresistas, a las personas que no son extremistas que existe una amenaza real de la derecha y de la ultraderecha», ha manifestado.

«Queremos poder convivir, por eso hay que votar porque creemos que el extremismo no es bueno para España. A todas esas personas que creen la justicia social y el progreso económico, les pido que voten al PSOE el próximo domingo, nos jugamos el Estado del Bienestar y el progreso», ha concluido.



El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha afirmado hoy que tenemos muy cerca «un resultado positivo para los socialistas en la provincia, podemos volver a ganar estas elecciones y contribuir a que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno».

«Estamos cerca de confiar en un futuro mejor, con un gobierno solvente y estable, con oportunidades para lo españoles y españolas. A falta de horas para acabar la campaña electoral, somos los únicos que tenemos proyecto para este país, que tenemos capacidad de movilización para explicar ese programa en positivo», ha añadido.

«Por eso, el próximo domingo hay que ir a votar al PSOE sabiendo que las derechas se están peleando por liderar las medidas más conservadoras, ni ellos mismos se creen que puedan dar estabilidad cuando no la tienen ni en sus propias filas. En la provincia, han tirado la toalla e incluso su candidato número 3 al Congreso, Manuel Marmolejo, va en la lista de las elecciones municipales por Colmenar para seguir como diputado provincial, dan por perdidas las elecciones. No nos podemos confiar, tienen el salvavidas de Vox en su intento de que no gobierne la derecha.», ha concluido.



En este sentido, el candidato a la alcaldía, Daniel Pérez, ha acompañado a los candidatos para pedir el voto «por la importancia que tiene, nos jugamos el país que tenemos. Solo el PSOE representa igualdad y libertad, esta campaña ha servido para conocer las preocupaciones de los malagueños y malagueñas, tenemos que ir a votar y convencer a aquellos que todavía no se deciden», ha destacado.

«Después de ver los debates y conocer los programas electorales, saben que solo Pedro Sánchez y del PSOE es el único que es capaz de hacer de España un país mejor, por eso hoy vamos a dar todo lo que nos queda. Es mucho lo que está en juego, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que haya una mayoría social que vote socialismo», ha concluido.



Además, la candidata al Congreso, Irene Daza, ha instado a evitar unos resultados electorales similares a los del pasado 2 de diciembre en Andalucía, «la suma de las tres derechas significa retroceso, volver al pasado. El único partido que ha permitido el progreso de este país con medidas como la ley contra la violencia de género o en apoyo a los colectivos LTGBI ha sido el PSOE, por eso tenemos que votar socialista para que haya una España diversa donde todos quepamos», ha explicado.



Por último el secretario general de la agrupación socialista de El Palo, Mariano Ruiz, ha animado a los malagueños y malagueñas «a votar este domingo, estamos enfrentándonos a una ultraderecha que se muestra totalmente desenmascarada con el veneno del odio, de la injusticia, la homofobia o el machismo. Es un veneno que solo tiene un antídoto, el voto al PSOE», ha dicho.